Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm

Giá bạc trong nước ở mức 61,09 triệu đồng/kg

Sáng 9/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,21 - 2,29 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,25 - 61,09 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 370.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 8/9.

Giá bạc hôm nay ở mức 61,09 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,65 - 61,49 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 480.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,24 - 2,31 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 66,08 USD/ounce

Sáng 9/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 66,08 USD/ounce, giảm 0,55 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Mặt bằng lãi suất cao thường tạo sức ép đối với thị trường bạc thế giới. Khi lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao, đồng USD mạnh, khiến bạc trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư, kém hấp dẫn. Hiện thị trường đặc biệt quan tâm đến Chỉ số Giá sản xuất (PPI) và Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sắp được công bố sẽ ảnh hưởng đến xu hướng của giá bạc trong ngắn hạn.