Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước ở mức 61,46 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tăng nhẹ

Sáng 8/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,62 - 61,46 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 100.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 7/9.

Giá bạc hôm nay ở mức 61,46 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,25 - 2,32 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 60,13 - 61,99 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 270.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 290.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,25 - 2,33 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 66,24 USD/ounce

Sáng 8/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 66,63 USD/ounce, giảm 0,39 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới vẫn duy trì ở mức 66 - 67 USD/ounce, đây là khoảng giá an toàn cho một xu hướng tăng ngắn hạn, tuy nhiên, để giá bạc thế giới định hình một xu hướng tăng ngắn hạn cần những thông tin tốt bổ trợ. Bên cạnh đó, áp lực đồng USD mạnh vẫn tạo áp lực cho kim loại trắng.