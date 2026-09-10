Giá bạc trong nước tăng trở lại

Sáng 10/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,25 - 2,32 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 60,16 - 62,02 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 910.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 930.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 9/9.

Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước lên mức 62,02 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,27 - 2,34 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 60,61 - 62,47 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 960.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 9800.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,27 - 2,34 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới lên mức 67,47 USD/ounce

Sáng 10/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 66,08 USD/ounce, tăng 1,39 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới đang có dấu hiệu phục hồi sau khi chịu áp lực từ sức mạnh của đồng USD. Tuy nhiên kim loại trắng tiếp tục được chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó có biến động của đồng USD, giá dầu và các thông tin lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).