Giá cà phê hôm nay 10/9: Giá cà phê trong nước tăng, cà phê thế giới giảm

Giá cà phê trong nước cao nhất 95.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.300 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 95.000 đến 95.500 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 95.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có giá thu mua ở mức 95.500 đồng/kg. Tỉnh Đắk Nông có giá thu mua cao nhất 95.800/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới 21h tối 9/9 (theo giờ Việt Nam) cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 0,83%, tương đương giảm 28 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.347 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 5,80%, tương đương giảm 1,79 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 318.45 cent/lb.

Cà phê trong nnước tăng trở lại

Xuất khẩu tăng lượng, chịu sức ép về giá

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 1,7 triệu tấn cà phê, đạt kim ngạch hơn 6 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng hơn 10%, song giá trị lại giảm 11,2%, chủ yếu do giá xuất khẩu giảm. Châu Âu và Mỹ tiếp tục là những thị trường xuất khẩu chủ lực của cà phê Việt Nam.

Bên cạnh đó, thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới, nhất là đối với các sản phẩm cà phê rang xay, hòa tan và những dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Vicofa nhận định, xuất khẩu cà phê Việt Nam những tháng cuối năm tiếp tục có triển vọng tích cực, với khối lượng cả năm có thể tăng khoảng 8-10% so với năm 2025 nhờ nguồn cung được cải thiện khi vụ thu hoạch mới bắt đầu từ cuối tháng 11-2026.

Trước đó, ngành cà phê Việt Nam đã khép lại niên vụ 2024-2025 với sản lượng hơn 1,7 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 8,4 tỷ USD. Tuy nhiên, thị trường cà phê thế giới đang xuất hiện những yếu tố có thể gây sức ép lên giá.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 tại nhiều nước sản xuất được dự báo tăng so với niên vụ trước. Tổng nguồn cung toàn cầu ước khoảng 189 triệu bao, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu khoảng 179 triệu bao. Nguồn cung tăng nhanh hơn nhu cầu có thể khiến giá cà phê chịu áp lực giảm. Vì vậy, tăng sản lượng xuất khẩu sẽ chưa đủ để bảo đảm tăng trưởng kim ngạch nếu ngành cà phê không đồng thời nâng giá trị của từng sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) được xem là một trong những yếu tố có thể tạo lợi thế mới cho cà phê Việt Nam. EUDR sẽ chính thức áp dụng từ ngày 30-12-2026, với ngoại lệ đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định. Quy định này đặt ra yêu cầu cao hơn về nguồn gốc sản phẩm, truy xuất và bảo đảm hàng hóa không liên quan đến mất rừng.

Theo Vicofa, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để cà phê Việt Nam gia tăng thị phần tại EU, đặc biệt đối với cà phê nhân đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của EUDR trong bối cảnh mức độ đáp ứng của một số nước sản xuất khác chưa cao. Hiện hơn 30% diện tích cà phê Việt Nam đã có các chứng chỉ sản xuất bền vững, tạo nền tảng quan trọng để ngành hàng đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Vicofa, cho biết khoảng 35-40% nguồn cà phê Việt Nam hiện có khả năng đáp ứng yêu cầu EUDR. Nhiều khách hàng đang tập trung mua cà phê đáp ứng tiêu chuẩn này cho các hợp đồng ký từ tháng 10-2026. “Các lô hàng đáp ứng EUDR sẽ được mua với giá cao hơn khoảng 50 USD/tấn so với cà phê thông thường”, ông Nguyễn Nam Hải cho biết.