Giá cà phê hôm nay 6/9: Cà phê trong nước cao nhất ở mức 95.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật đầu ngày 6/9, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi nang so với cuối ngày 5/9 . Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 94.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá thu mua cà phê hiện ở mức 94.200 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, giá cà phê giao dịch ở mức là 94.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được giao dịch ở mức cao nhất là 95.000 đồng/kg.

Lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 8/2026. Tuy nhiên, trái với đà tăng về sản lượng, giá trị xuất khẩu lại giảm.

Sau 8 tháng, Việt Nam đã xuất khẩu 1,33 triệu tấn cà phê, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, doanh thu xuất khẩu chỉ đạt khoảng 6 tỷ USD, giảm 8,6% do biến động giá.

Riêng tháng 8, sản lượng xuất khẩu đạt 132.000 tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tốc độ xuất khẩu cà phê Robusta tiếp tục được duy trì ở mức cao, tạo áp lực giảm giá trên sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê Robusta Arabica không ghi nhận biến động

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 6/9 (theo giờ Việt Nam) không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.344 - 3.400 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng ksỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đứng yên, hiện giao dịch ở mức 3.344 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 324,25 US cent/lb.

Trong tuần qua, giá cà phê chịu áp lực giảm khi tiến độ thu hoạch tại Brazil được cải thiện, làm gia tăng khả năng nguồn cung của vụ mới được đưa ra thị trường. Diễn biến này khiến thị trường tiếp tục quan tâm đến triển vọng sản lượng của quốc gia sản xuất cà phê lớn, trong bối cảnh thời tiết thuận lợi hỗ trợ hoạt động thu hoạch.

Theo công bố mới đây của StoneX, công ty môi giới và tư vấn có trụ sở tại Mỹ, sản lượng cà phê vụ 2026-2027 của Brazil được dự báo đạt mức kỷ lục 77,2 triệu bao. Con số này cao hơn 2,6% so với dự báo được StoneX đưa ra hồi tháng 3.

StoneX cho rằng điều kiện thời tiết thuận lợi là yếu tố giúp triển vọng sản lượng cà phê Brazil được nâng lên. Việc sản lượng dự kiến đạt mức kỷ lục, cùng với tiến độ thu hoạch được cải thiện, làm gia tăng khả năng nguồn cung mới sẽ sớm được đưa ra thị trường.

Những diễn biến tại Brazil đang trở thành yếu tố đáng chú ý đối với thị trường cà phê trong tuần qua, khi nguồn cung được dự báo ở mức cao tiếp tục tạo áp lực lên giá.

Giá cà phê Robusta ổn định, cà phê Arabica giảm nhẹ

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 5/9 (theo giờ Việt Nam), diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.344 – 3.400 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đứng yên, hiện giao dịch ở mức 3.344 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 324,25 US cent/lb, giảm 0,03%, tương đương 0,1 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Động lực chính làm hạ nhiệt tình trạng khan hiếm nguồn cung ngắn hạn của cà phê Arabica là tốc độ xuất khẩu gia tăng nhanh chóng từ Brazil - nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Theo các nhà giao dịch, các kho chứa tại Brazil hiện đang đầy ắp và hoạt động xuất khẩu đang tăng tốc, gạt bỏ những lo ngại trước đó về lượng hàng tồn kho được chứng nhận ở mức thấp trên sàn giao dịch ICE.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật cuối ngày 5/9, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.000 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 94.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 4/9: Giá cà phê đồng loạt giảm trên cả 2 sàn quốc tế VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 4/9, giá cà phê trong nước có giá thu mua cao nhất là 94.500 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica đều giảm.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá thu mua cà phê hiện ở mức 94.200 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, giá cà phê giao dịch ở mức là 94.700 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được giao dịch ở mức cao nhất là 95.000 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 8/2026 tăng mạnh về lượng nhưng giảm về giá trị. Dữ liệu thống kê cho thấy, Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ xuất khẩu cà phê Robusta ở mức cao, tạo áp lực giảm giá trực tiếp lên sàn giao dịch quốc tế.

Trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 1,33 triệu tấn cà phê, đạt mức tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do biến động về giá, tổng doanh thu xuất khẩu trong giai đoạn này lại ghi nhận mức sụt giảm 8,6%, đạt khoảng 6 tỷ USD. Riêng trong tháng 8, sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 132.000 tấn, cũng tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.