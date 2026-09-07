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Giá cà phê hôm nay 7/9: Giá cà phê trong nước cao nhất 95.000 đồng/kg

Thứ Hai, 09:01, 07/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 7/9, phiên sáng đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 95.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta đi ngang và Arabica giảm trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê Robusta đi ngang, Arabica giảm giá

Giá cà phê hôm nay (thứ Hai, 7/9 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng giữ và giảm giá. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm đi ngang so với cuối phiên tuần trước, giá bán đang là 3.344 USD/tấn.

Duy trì mạch giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm về mức 324,25 US cent/lb, sau khi giảm 0,03%, tương đương giảm 0,10 US cent/lb so với chốt phiên tuần trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Hai (7/9) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với phiên cuối tuần trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 94.200 - 95.000 đồng/kg, giá bán trung bình 94.800 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 94.200 - 95.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 94.700 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 94.700 đồng/kg.

Giá cà phê đi ngang trên hai sàn giao dịch quốc tế 

Theo giacaphe.com, trên thị trường thế giới, giá cà phê  tối 6/9 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục ổn định, không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, tại London, giá cà phê Robusta hiện dao động trong khoảng 3.344 - 3.400 USD/tấn. Trong đó, hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 giữ nguyên mức 3.344 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 7 9 gia ca phe trong nuoc cao nhat 95.000 dong kg hinh anh 1

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 hiện đứng ở mức 324,25 US cent/lb, không ghi nhận biến động so với phiên trước.

gia ca phe hom nay 7 9 gia ca phe trong nuoc cao nhat 95.000 dong kg hinh anh 2

Đắk Nông dẫn đầu về giá thu mua 

Thị trường cà phê trong nước ngày 6/9 duy trì trạng thái ổn định. Giá thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên hiện phổ biến quanh mức 94.800 đồng/kg, trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg.

Lâm Đồng đang ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực, 94.200 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng đứng ở mức 94.700 đồng/kg. Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu về giá thu mua với 95.000 đồng/kg.

Nguồn cung cà phê diễn biến trái chiều

Thị trường cà phê đang đón nhận những tín hiệu trái chiều về nguồn cung giữa các khu vực sản xuất lớn, khiến triển vọng giá trong thời gian tới vẫn khó xác định rõ xu hướng.

Tại Việt Nam, hoạt động giao dịch ở các vùng trồng vẫn khá trầm lắng do nhiều người chưa trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Một nhà giao dịch cho biết thị trường hiện khá vắng, trong khi mức chào mua cà phê giao tháng 12 được đưa ra ở 89.500 đồng/kg.

Triển vọng sản lượng cũng đang được quan tâm. Dù Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng cà phê niên vụ hiện tại tương đương vụ trước, một số nông dân cho biết lượng quả non rụng khỏi cây khá lớn. Nếu tình trạng này diễn biến trên diện rộng, sản lượng thực tế có thể thấp hơn kỳ vọng.

gia ca phe hom nay 7 9 gia ca phe trong nuoc cao nhat 95.000 dong kg hinh anh 3

Ở chiều tích cực, xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng. Theo Cục Thống kê Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 1,33 triệu tấn cà phê, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu giảm 8,6%, xuống 6 tỷ USD. Riêng tháng 8, lượng cà phê xuất khẩu đạt 132.000 tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Trong khi thị trường Việt Nam khá yên ắng, nguồn cung từ Brazil đang có triển vọng tích cực. StoneX dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 đạt kỷ lục 77,2 triệu bao loại 60 kg, tăng 23,9% so với niên vụ trước. Đáng chú ý, sản lượng arabica được dự báo đạt mức cao nhất lịch sử, khoảng 51,8 triệu bao.

Tuy nhiên, tiến độ thu hoạch arabica tại Brazil vẫn chậm hơn cùng kỳ năm ngoái. Lượng mưa cao hơn mức trung bình trong mùa đông cũng ảnh hưởng đến chất lượng cà phê. Thời tiết trong tháng 9 và tháng 10 được thị trường theo dõi sát vì có vai trò quan trọng đối với quá trình ra hoa và triển vọng vụ 2027-2028.

Tại Indonesia, nguồn cung lại đứng trước nguy cơ suy giảm. Lũ lụt và sạt lở đất đã gây thiệt hại cho khoảng 17.070 ha diện tích cà phê. Tại một số vùng chịu ảnh hưởng nặng, sản lượng có thể giảm 30-40% so với năm trước. USDA dự báo sản lượng cà phê Indonesia niên vụ 2026-2027 giảm 1 triệu bao, xuống 11,38 triệu bao.

Như vậy, nguồn cung dồi dào hơn từ Brazil và lượng xuất khẩu tăng của Việt Nam đang tạo sức ép nhất định lên giá cà phê. Ở chiều ngược lại, nguy cơ giảm sản lượng tại Indonesia, chất lượng arabica Brazil và những rủi ro thời tiết vẫn là các yếu tố có thể hỗ trợ giá.

Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng tiếp tục theo dõi sát hoạt động giao dịch tại Việt Nam, tiến độ thu hoạch ở Brazil và triển vọng sản lượng của Indonesia. Diễn biến thời tiết tại các vùng trồng lớn cùng lượng cà phê thực tế được đưa ra thị trường sẽ là những yếu tố quan trọng định hình giá trong thời gian tới.

PV/VOV.VN
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