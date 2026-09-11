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Giá cà phê hôm nay 11/9: Giá cà phê trong nước giảm nhẹ, cà phê thế giới đi ngang

Thứ Sáu, 01:00, 11/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 11/9, giá cà phê trong nước giảm nhẹ, giá thu mua trung bình là 95.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 10/9. Trong khi giá cà phê Robusta và Arabica ổn định trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê trong nước cao nhất 95.500 đồng/kg

Theo cập nhật giacaphe.com, giá cà phê trong nước chiều 10/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đa phần ổn định so với phiên giao dịch sáng 10/9, duy nhất có khu vực Đắk Nông cũ giá cà phê giảm 300 đồng/kg, hiện có giá thua mua là 95.500 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 95.000 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cũng có giá thu mua ở mức 95.500 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 11 9 gia ca phe trong nuoc giam nhe, ca phe the gioi di ngang hinh anh 1
Chiều 10/9, giá cà phê trung bình tại Tây Nguyên là 95.500 đồng/kg

Nguồn cung cà phê nhân xô trong nước đang ở giai đoạn cạn kiệt trước khi bước vào vụ thu hoạch mới. Thêm vào đó, thông tin từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) chỉ ra làn sóng gom hàng đạt chuẩn EUDR (Quy định chống mất rừng của EU) đang đẩy giá các lô hàng xuất khẩu chuẩn tăng thêm 50 USD/tấn. Các doanh nghiệp quốc tế đang đẩy mạnh thu mua cho các hợp đồng ký từ tháng 10-2026, tạo bệ đỡ lớn cho giá trong nước.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới chiều 10/9 (theo giờ Việt Nam) ổn định trên 2 sàn giao dịch quốc so với phiên giao dịch trước đó.

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Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London ổn định so với phiên trước, giá bán đang là 3.442 USD/tấn. Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 đang là 319.20 cent/lb.

Sau các chuỗi ngày chịu áp lực từ thông tin Brazil dự báo đạt sản lượng kỷ lục, cả hai sàn giao dịch quốc tế đã chứng kiến sắc xanh quay trở lại nhờ lực mua kỹ thuật và lượng tồn kho chứng nhận duy trì ở mức thấp

Sàn London (Robusta): Mặt hàng thế mạnh của Việt Nam đảo chiều thành công. Đà tăng 2 phiên liên tiếp của Robusta chủ yếu do yếu tố thời tiết mưa nhiều làm chậm tiến độ và lo ngại rủi ro thu hoạch tại một số nước châu Á.

Sàn New York (Arabica): Giá Arabica giữ nhịp tăng nhẹ dù áp lực nguồn cung từ Brazil vô cùng lớn. Việc thu hoạch của Brazil đã gần hoàn tất giúp lượng hàng thực tế dồi dào, tuy nhiên dòng vốn đầu cơ quay lại sàn phái sinh giúp bảo toàn sắc xanh cho phiên giao dịch.

 

PV/VOV.VN
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