Giá cà phê hôm nay 12/7: Giá cà phê giảm trên cả hai sàn quốc tế

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 12/7 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.872 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7 có giá 343.00 USD cent/lb.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng giảm so với phiên liền trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 95.200 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 94.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 95.200 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 95.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 3.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 11/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm so với phiên giao dịch trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 97.900 đồng/kg. Giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông giá đang giao dịch ở mức 95.300 đồng/kg.

Giá và phê trong nước tăng nhẹ.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới cuối ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam) ổn định ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang là 3.872 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giá bán đang là 343.01 cent/lb.