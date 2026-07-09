Giá cà phê hôm nay 9/7: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.800 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (9/7), giá cà phê trong nước các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên trước. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 94.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều giảm.
Giá cà phê trong nước ổn định
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 9/7 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.300 - 94.800 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 94.800 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.800 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 94.700 đồng/kg, ổn định so với phiên liền trước.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 94.800 đồng/kg còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ổn định so với phiên liền trước và ở mức giá 94.300 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabia cùng giảm
Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 9/7 (theo giờ Việt Nam) đều giảm so với phiên giao dịch gần nhất. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 7,46%, giao dịch ở mức 3.761 USD/tấn.
Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 324,25 US cent/lb, tăng 0,75% so với cuối phiên liền trước.
Trước đó, ttheo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 8/7 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.300 - 94.800 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.800 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với phiên liền trước.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 94.700 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với phiên liền trước.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2.000 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 94.800 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.900 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 94.300 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều
Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 8/7 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.681 – 3.073 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 4,23%, tương đương 172 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.892 USD/tấn.
Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 334,10 US cent/lb, tăng 0,75% tương đương 2,5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.