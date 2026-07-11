Giá cà phê hôm nay 11/7: Giá cà phê trong nước ổn định, cà phê thế giới giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay 11/7 (theo giờ Việt Nam) cùng giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,51%, tương đương giảm 20 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.872 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 3,91 %, tương đương giảm 13,95 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 343.01 cent/lb.cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 98.400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 11/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 97.900 - 98.400 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 97.900 đồng/kg, ổn định so với phiên trước đó. Giá cà phê ở tỉnh Đắk Nông và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 98.400 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk giá đang giao dịch ở mức 98.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng mạnh

Giá cà phê thế giới chiều ngày 10/7 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế tăng mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 4,39%, tương đương tăng 171 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 4.063 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 10,08%, tương đương tăng 32,70 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 356.95 cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng mạnh

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 10/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh, dao động trong khoảng 97.900 - 98.400 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 98.400 đồng/kg, tăng 6.100 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 98.200 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 6.000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 98.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 6.100 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 97.900 đồng/kg.