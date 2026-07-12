Giá cà phê hôm nay 12/7: Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê trong nước giảm 3.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 11/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm so với phiên giao dịch trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 97.900 đồng/kg. Giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông giá đang giao dịch ở mức 95.300 đồng/kg.

Giá và phê trong nước tăng nhẹ.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới cuối ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam) ổn định ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang là 3.872 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giá bán đang là 343.01 cent/lb.