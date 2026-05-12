Giá cà phê hôm nay 13/5: Giá cà phê trong nước cao nhất 88.200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ở mức 87.500 - 88.200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước đầu ngày 13/5 tại khu vực Tây Nguyên giá không thay đổi so với cuối ngày 12/5, dao động trong khoảng 87.500 - 88.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.200 đồng/kg

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 88.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng ở mức giá 87.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới đầu ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam) ổn định so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.207 - 3.734 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giao dịch ở mức 3.734 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 298,60 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 12/5 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.500 - 88.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.200 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Ảnh minh họa

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 88.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 87.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 12/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.207 – 3.734 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 2,47%, tương đương 90 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.734 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 298,60 US cent/lb, tăng 3,07% tương đương 8,9 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.