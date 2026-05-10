Giá cà phê hôm nay 11/5: Cà phê trong nước thu mua trung bình ở mức 87.300 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngày 11/5, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 86.500 – 87.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 87.100 đồng/kg giảm 400 đồng/kg so với phiên trước, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 86.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 87.100 đồng/kg giảm 400 đồng/kg so với phiên trước và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 87.300 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục ổn định

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới ngày 11/5 (th eo giờ Việt Nam), ghi nhận mức giá ổn định ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá bán đang là 3.644 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giá bán đang là 289.70 cent/lb.

Giá thu mua cao nhất trong nước là 87.300 đồng/kg

Cùng thời điểm giá cà phê trong nước cũng duy trì mức giá không đổi so với phiên giao dịch liền trước.

Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 86.500 - 87.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.100 đồng/kg.

