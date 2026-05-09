Giá cà phê hôm nay 9/5: Giá cà phê thế giới tăng - giảm trái chiều

Thứ Bảy, 09:18, 09/05/2026
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 9/5, giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới sáng nay 9/5 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều ở trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,66%, tương đương tăng 24 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.662 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 2,80%, tương đương giảm 8,40 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 291.05 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 9/5 tại các tỉnh khu vực Tây duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 87.000 - 87.700 đồng/kg, giá bán trung bình 87.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 87.500 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 87.000 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 87.500 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 87.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tăng, Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (7/5 - theo giờ Việt Nam) tiếp tục duy trì trạng thái tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,66%, tương đương tăng 24 USD/tấn, giá giao dịch hiện đang là 3.662 USD/tấn.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 8/5 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 giảm 2,80%, tương đương giảm 8,40 US cent/lb về mức 291,05 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng 500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 7/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 500 đồng/kg so với mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 87.000 - 87.700 đồng/kg, giá bán trung bình 87.600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 87.000 - 87.700 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 87.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 87.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với đầu phiên sáng.

Gian hàng quảng bá cà phê Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức - Ảnh: Moit

Quảng bá cà phê Việt Nam tại Đức

Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức cho biết, nhằm thúc đẩy quảng bá cà phê Việt Nam, ngày 5/5/2026, Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức khu trưng bày sản phẩm cà phê Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện Kaffee Campus 2026, do Hiệp hội Cà phê rang xay Liên bang Đức tổ chức.

Tại sự kiện, Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức đã giới thiệu tới Hiệp hội, các nhà chế biến Đức về ngành sản xuất cà phê Việt Nam. Thông tin về các loại cà phê Việt mang đến sự kiện bao gồm các sản phẩm cà phê rang xay có thương hiệu và cà phê đặc sản với phong cách tiêu dùng mới (như sản phẩm cà phê rang xay, cà phê phin lọc, trà vỏ cà phê).

Tại khu trưng bày sản phẩm, sự góp mặt của các doanh nghiệp như Phúc Sinh Corporation, Dũng Lợi, Don Elephant... đã mang đến “luồng gió mới” cho thị trường. Thương vụ cũng nhấn mạnh Đức là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 13,7% xuất khẩu cà phê của Việt Nam ra thế giới.

PV/VOV.VN
Giá cà phê hôm nay 8/5: Cà phê trong nước cao nhất 87.300 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước mở phiên sáng 8/5 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 87.300 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta đang ở trạng thái tăng, cà phê Arabica giảm trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê hôm nay 7/5: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 86.100 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (7/5), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 - 86.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.100 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 6/5: Giá cà phê đi ngang trên cả hai sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 6/5 giữ giá bán dao động từ 85.000 - 85.700 đồng/kg. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 3.568 USD/tấn, cà phê Arabica giao tháng 5/2026 có giá 302.20 USD cent/lb.

