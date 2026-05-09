中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 10/5: Giá cà phê trong nước cao nhất 87.300 đồng/kg

Thứ Bảy, 21:00, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê phiên sáng ngày 10/5, cà phê trong nước đi ngang, giá thu mua cao nhất là 87.300 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cũng ổn định.

Cà phê tại Đắk Nông có giá mức giá cao nhất

Giá cà phê trong nước sáng ngày 10/5, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với chốt phiên ngày hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 86.500 - 87.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 87.100 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 86.500 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 87.100 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 87.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định trên cả hai sàn giao dịch

Giá cà phê thế giới 9h ngày 10/5 (theo giờ Việt Nam) ổn định ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá bán đang là 3.644 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giá bán đang là 289.70 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 9/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 400 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 86.500 – 87.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.100 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 87.100 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 86.500 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 87.100 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 87.300 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 10 5 gia ca phe trong nuoc cao nhat 87.300 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê trong nước và thế giới cùng giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới 21h ngày 9/5 (theo giờ Việt Nam) giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,49%, tương đương giảm 18 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.644 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng giảm 0,46 %, tương đương giảm 1,35 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 289.70 cent/lb.

PV/VOV.VN
Tag: giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kiến nghị điều tra thất thoát hơn 26 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai
Kiến nghị điều tra thất thoát hơn 26 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố kết luận, chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hóa (từ năm 2014 đến năm 2018) và quản lý đất đai tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý các vi phạm.

Kiến nghị điều tra thất thoát hơn 26 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai

Kiến nghị điều tra thất thoát hơn 26 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố kết luận, chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hóa (từ năm 2014 đến năm 2018) và quản lý đất đai tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý các vi phạm.

Khi tiếng nói công nhân ở TP.HCM được lắng nghe bên tách cà phê
Khi tiếng nói công nhân ở TP.HCM được lắng nghe bên tách cà phê

VOV.VN - Sáng 6/5, trong không gian cởi mở của buổi cà phê sáng, hơn 100 công nhân tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại He Vi đã và gửi gắm hàng loạt kiến nghị sát sườn về an sinh, hạ tầng tới ngành chức năng và phường Hòa Lợi, TP.HCM (trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Khi tiếng nói công nhân ở TP.HCM được lắng nghe bên tách cà phê

Khi tiếng nói công nhân ở TP.HCM được lắng nghe bên tách cà phê

VOV.VN - Sáng 6/5, trong không gian cởi mở của buổi cà phê sáng, hơn 100 công nhân tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại He Vi đã và gửi gắm hàng loạt kiến nghị sát sườn về an sinh, hạ tầng tới ngành chức năng và phường Hòa Lợi, TP.HCM (trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Phát hiện 2 thanh niên mang súng đi uống cà phê
Phát hiện 2 thanh niên mang súng đi uống cà phê

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP. Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Tô Thanh Huy Vũ và Võ Văn Đức Hùng (cùng 23 tuổi) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phát hiện 2 thanh niên mang súng đi uống cà phê

Phát hiện 2 thanh niên mang súng đi uống cà phê

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP. Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Tô Thanh Huy Vũ và Võ Văn Đức Hùng (cùng 23 tuổi) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá