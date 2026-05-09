Giá cà phê hôm nay 10/5: Giá cà phê trong nước cao nhất 87.300 đồng/kg

Cà phê tại Đắk Nông có giá mức giá cao nhất

Giá cà phê trong nước sáng ngày 10/5, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với chốt phiên ngày hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 86.500 - 87.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 87.100 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 86.500 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 87.100 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 87.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định trên cả hai sàn giao dịch

Giá cà phê thế giới 9h ngày 10/5 (theo giờ Việt Nam) ổn định ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá bán đang là 3.644 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giá bán đang là 289.70 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 9/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 400 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 86.500 – 87.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.100 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 87.100 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 86.500 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 87.100 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 87.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới cùng giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới 21h ngày 9/5 (theo giờ Việt Nam) giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,49%, tương đương giảm 18 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.644 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng giảm 0,46 %, tương đương giảm 1,35 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 289.70 cent/lb.