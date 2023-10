Giá cà phê hôm nay 14/10: Giá cà phê trong nước tăng 100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng 100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/10 tăng 100 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên về quanh mốc 63.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum hôm nay 14/10 ở mức giá 63.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 63.400 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 62.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) hiện ở mức 63.300 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 63.400 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, đầu giờ sáng 14/10 (theo giờ Việt Nam) giá cà phê tiếp tục xu hướng tăng khi mở cửa phiên 13/10 trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Theo đó, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London tăng 1,19% so với cuối phiên trước, tương đương 28 USD/tần lên mức 2.388 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2023 đã đạt mức 154,90 US cent/lb, sau khi tăng 3,75% tương đương 5,60 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Thị trường cà phê thế giới tiếp tục mạch tăng

Giá cà phê thế giới lúc 21h00 tối nay (13/10 - theo giờ Việt Nam) tiếp tục xu hướng tăng khi mở cửa phiên 13/10 trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Theo đó, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London tăng tiếp 0,93% so với cuối phiên trước, tương đương 22 USD/tần lên mức 2.382 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2023 đã đạt mức 153,70 US cent/lb, sau khi tăng 2,95% tương đương 4,40 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 13/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 62.900 - 63.400 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 63.300 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô đang ở mức 62.900 đồng/kg, mức giá này thấp nhất khu vực. Trong khi đó, giá cà phê đang cao nhất là ở tỉnh Đắk Nông, hiện tại là 63.400 đồng/kg. Tại một số địa phương khác như ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk giá cà phê đang ở mức 63.400 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum đang là 63.300 đồng/kg.

Những ngày đầu tháng 10/2023, giá cà phê Robusta giảm do lo ngại rủi ro tăng cao đã thúc đẩy các quỹ và nhà đầu cơ mạnh tay thanh lý trên cả 2 sàn giao dịch. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng cà phê ở miền Nam Brazil, đồng Real của Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng so với đồng USD đã khuyến khích các nhà xuất khẩu nước này tăng cường bán ra.

Dự báo giá cà phê Robusta sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, song tốc độ giảm sẽ chậm lại. Tính đến ngày 6/10/2023, tồn kho cà phê Robusta do sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát giảm 750 tấn (tương đương mức giảm 1,75%) so với tuần cuối tháng 9/2023, xuống mức đăng ký 42.030 tấn (khoảng 700.500 bao, bao 60 kg).