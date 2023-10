Giá cà phê hôm nay 12/10: Giá cà phê trung bình ở mức 63.600 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên trung bình ở mức 63.600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 12/10 vẫn ở mức giảm ngang bằng với mức ngày 11/10. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên về quanh mốc 63.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 12/10/2023 ở mức giá 63.600 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg). Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 63.800 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 63.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) hiện ở mức 63.700 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 63.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London tăng tiếp 0,26% so với cuối phiên trước, tương đương 6 USD/tấn lên mức 2.337 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2023 hiện ở mức 147,8 US cent/lb, sau khi tăng 0,20% tương đương 0,3 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

