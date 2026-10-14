Giá cà phê hôm nay 14/10: Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 13/10 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.500 - 93.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê hôm nay, tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.500 - 93.200 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 93.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 300 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 92.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.388 – 3.512 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,52%, tương đương 18 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.496 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 292 US cent/lb, tăng 0,31% tương đương 0,9 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Diễn biến thị trường vẫn là những yếu tố giằng co do tác động trực tiếp và gián tiếp từ nguồn cung. Trong đó, thông tin tình hình nguồn cung lớn nhất - Brazil vẫn là yếu tố có tác động đáng kể. Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong tháng 9 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 3,58 triệu bao. Tuy nhiên, mức tăng trưởng bị hạn chế do lượng cà phê arabica xuất khẩu giảm.

Trước đó, Bộ Thương mại Brazil báo cáo rằng xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 9 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 236.000 tấn. Tốc độ xuất khẩu của Brazil đang kìm hãm đà tăng giá cà phê, bất chấp những lo ngại rằng hiện tượng El Niño có thể gây ra tình trạng khô hạn tại Brazil, ảnh hưởng tiêu cực đến vụ cà phê niên vụ 2027-2028.

Cùng thời điểm này, những dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm về sản lượng và xuất khẩu cà phê của Colombia, quốc gia sản xuất cà phê arabica lớn thứ hai thế giới đã lập tức thúc đẩy giá cà phê tăng ngay trong phiên giao dịch đầu tuần này.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 12,6 triệu bao trong tháng 8, tăng mạnh 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 11 tháng đầu niên vụ cà phê 2025-2026 (từ tháng 10/2025 đến tháng 8/2026), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 130,7 triệu bao, tăng 1% so với cùng kỳ niên vụ 2024-2025.