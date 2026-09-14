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Giá cà phê hôm nay 14/9: Cà phê trong nước cao nhất 95.300 đồng/kg

Thứ Hai, 01:00, 14/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 14/9, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 có giá 3.495 USD/tấn. Cà phê Arabica giao tháng 9/2026 cũng giảm và có giá 313,65 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng ngày 14/9, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London có giá 3.495 USD/tấn giảm nhẹ so với phiên liền trước. Ngược lại, cà phê Arabica giao tháng 9/2026 cũng giảm và có giá 313,65 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng ngày 14/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 500 đồng/kg. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 94.700 - 95.300 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 95.200 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 14 9 ca phe trong nuoc cao nhat 95.300 dong kg hinh anh 1

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 94.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 95.200 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 95.300 đồng/kg.

Ngành cà phê tăng tốc chế biến sâu

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá cà phê liên tục đi xuống nhưng điểm sáng là tỉ trọng cà phê chế biến ngày càng tăng.

Theo các chuyên gia, mặt bằng giá cà phê cao bất thường khó có thể kéo dài mãi. Do đó, thay vì chạy theo giá cả hay nâng năng suất, ngành cà phê cần tập trung vào phát triển bền vững và gia tăng giá trị.

Nhận xét về diễn biến này, ông Nguyễn Hữu Long, một chuyên gia trong ngành cà phê tại Gia Lai, cho rằng giá cà phê cũng như thị trường chứng khoán luôn biến động, song xu hướng chung từ nay đến cuối năm là giảm do áp lực nguồn cung gia tăng. “Khi dự báo giá sẽ giảm, bên mua có xu hướng hạn chế mua vào để chờ mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể xuất hiện những đợt tăng giá ngắn do biến động địa chính trị, thời tiết bất lợi tại các vùng trồng hoặc nhu cầu mua vào của các nhà rang xay”, ông Long phân tích.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Intimex, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho rằng việc giá cà phê giảm là diễn biến tất yếu khi Brazil và Indonesia bước vào vụ thu hoạch.

gia ca phe hom nay 14 9 ca phe trong nuoc cao nhat 95.300 dong kg hinh anh 2

Theo quy luật cung - cầu, khi nguồn cung tăng, giá sẽ giảm. Tuy nhiên, ông Nam dự báo giá sẽ khó giảm sâu và vẫn duy trì mặt bằng ổn định. Nguyên nhân là do lượng tồn kho của các nhà nhập khẩu và rang xay hiện ở mức thấp vì thời gian qua họ chủ yếu mua để duy trì sản xuất, không tích trữ. Trong khi đó, người sản xuất và các đơn vị cung ứng cũng có xu hướng hạn chế bán ra khi giá xuống thấp, giúp thị trường duy trì trạng thái cân bằng tương đối giữa cung và cầu.

Theo ông Nam, trước khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới vào tháng 10/2026, giá cà phê nội địa khó giảm xuống dưới 80.000 đồng/kg, còn giá trên sàn London khó xuống dưới mốc 3.000 USD/tấn do lượng hàng đưa lên sàn chưa nhiều.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu 9 tỉ USD, VICOFA cho rằng, ngành cà phê cần tăng xuất khẩu cà phê nhân thương mại, đồng thời đẩy mạnh các dòng cà phê chất lượng cao đạt các chứng chỉ xanh, bền vững nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đặc biệt, việc gia tăng tỉ trọng cà phê rang xay, hòa tan và các sản phẩm phối trộn có giá trị cao được xem là giải pháp quan trọng để bù đắp phần kim ngạch sụt giảm do giá cà phê nhân đi xuống.

Ánh Phương/VOV.VN
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