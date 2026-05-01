  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá cà phê hôm nay 1/5: Cà phê trong nước duy trì 87.700 đồng/kg

Thứ Sáu, 05:06, 01/05/2026
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 1/5 ổn định ở mức trung bình 87.700 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica giữ nguyên ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (1/5), tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, giá cà phê ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.600 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 87.600 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 87.100 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 87.600 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 87.800 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định trên vả hai sàn

Giá cà phê thế giới sáng ngày 1/5 (theo giờ Việt Nam) ổn định trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giá bán đang là 3.644 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giá bán đang là 289.30 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm

Giá cà phê thế giới 21h ngày 30/4 (theo giờ Việt Nam) giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,01%, tương đương giảm 37 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.644 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng giảm 0,38 %, tương đương giảm 1,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 289.30 cent/lb.

Cà phê trong nước và thế giới cùng giảm

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 30/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 1000 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 87.100 – 87.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.600 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 87.600 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 87.100 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 87.600 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 87.800 đồng/kg.

Cà phê uống cùng 4 thứ này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết
Cà phê uống cùng 4 thứ này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

VOV.VN - Cà phê không chỉ là một thức uống giúp tỉnh táo, mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa hàng đầu. Tuy nhiên, thay vì chỉ uống cà phê đen, bạn có thể biến ly cafe mỗi sáng thành một "siêu thực phẩm" bằng cách kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên.

Cà phê uống cùng 4 thứ này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Cà phê uống cùng 4 thứ này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

VOV.VN - Cà phê không chỉ là một thức uống giúp tỉnh táo, mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa hàng đầu. Tuy nhiên, thay vì chỉ uống cà phê đen, bạn có thể biến ly cafe mỗi sáng thành một "siêu thực phẩm" bằng cách kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên.

Trao giải cà phê đặc sản Việt Nam 2026: Lâm Đồng thắng lớn
Trao giải cà phê đặc sản Việt Nam 2026: Lâm Đồng thắng lớn

VOV.VN - Tối 26/4, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2026 đã tổ chức công bố và trao giải cà phê đặc sản Việt Nam cho các đơn vị có sản phẩm đạt chất lượng cà phê đặc sản theo tiêu chuẩn quốc tế. Tỉnh Lâm Đồng thắng lớn trong mùa giải lần này.

Trao giải cà phê đặc sản Việt Nam 2026: Lâm Đồng thắng lớn

Trao giải cà phê đặc sản Việt Nam 2026: Lâm Đồng thắng lớn

VOV.VN - Tối 26/4, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2026 đã tổ chức công bố và trao giải cà phê đặc sản Việt Nam cho các đơn vị có sản phẩm đạt chất lượng cà phê đặc sản theo tiêu chuẩn quốc tế. Tỉnh Lâm Đồng thắng lớn trong mùa giải lần này.

Ăn bột cà phê để tỉnh táo nhanh: Lợi ích ít, rủi ro nhiều?
Ăn bột cà phê để tỉnh táo nhanh: Lợi ích ít, rủi ro nhiều?

VOV.VN - Ăn trực tiếp bột cà phê đang được nhiều người thử để tăng tỉnh táo nhanh và tận dụng chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, cách sử dụng này vẫn gây tranh cãi về hiệu quả và độ an toàn, đồng thời tiềm ẩn một số rủi ro sức khỏe cần lưu ý.

Ăn bột cà phê để tỉnh táo nhanh: Lợi ích ít, rủi ro nhiều?

Ăn bột cà phê để tỉnh táo nhanh: Lợi ích ít, rủi ro nhiều?

VOV.VN - Ăn trực tiếp bột cà phê đang được nhiều người thử để tăng tỉnh táo nhanh và tận dụng chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, cách sử dụng này vẫn gây tranh cãi về hiệu quả và độ an toàn, đồng thời tiềm ẩn một số rủi ro sức khỏe cần lưu ý.

