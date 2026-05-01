Giá cà phê hôm nay 1/5: Cà phê trong nước duy trì 87.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (1/5), tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, giá cà phê ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.600 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 87.600 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 87.100 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 87.600 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 87.800 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định trên vả hai sàn

Giá cà phê thế giới sáng ngày 1/5 (theo giờ Việt Nam) ổn định trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giá bán đang là 3.644 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giá bán đang là 289.30 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm

Giá cà phê thế giới 21h ngày 30/4 (theo giờ Việt Nam) giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,01%, tương đương giảm 37 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.644 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng giảm 0,38 %, tương đương giảm 1,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 289.30 cent/lb.

Cà phê trong nước và thế giới cùng giảm

Giá cà phê trong nước cuối ngày 30/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 1000 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 87.100 – 87.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.600 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 87.600 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 87.100 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 87.600 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 87.800 đồng/kg.