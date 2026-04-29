Giá cà phê hôm nay 30/4: Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm

Thứ Tư, 21:00, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay 29/4 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1%, tương đương giảm 37 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.644 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng giảm 0,37 %, tương đương giảm 1,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 305.25 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 88.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 30/4 tại các tỉnh khu vực Tây duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 88.100 - 88.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 88.600 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 88.600 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 88.100 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 88.600 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 88.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước cao nhất 88.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 29/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.700 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 88.100 - 88.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 88.600 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 88.600 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 88.100 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 88.600 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 88.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước cao nhất 88.800 đồng/kg

Cà phê Robusta giảm nhẹ, Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối ngày 29/4 (theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta giảm nhẹ, Arabica ổn định.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,03% so với phiên trước, tương đương giảm 1 USD/tấn, giao dịch về mức 3.680 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 ổn định so với cuối phiên trước, giao dịch ở mức 306,40 US cent/lb.

PV/VOV.VN
Trao giải cà phê đặc sản Việt Nam 2026: Lâm Đồng thắng lớn
Trao giải cà phê đặc sản Việt Nam 2026: Lâm Đồng thắng lớn

VOV.VN - Tối 26/4, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2026 đã tổ chức công bố và trao giải cà phê đặc sản Việt Nam cho các đơn vị có sản phẩm đạt chất lượng cà phê đặc sản theo tiêu chuẩn quốc tế. Tỉnh Lâm Đồng thắng lớn trong mùa giải lần này.

Ăn bột cà phê để tỉnh táo nhanh: Lợi ích ít, rủi ro nhiều?
Ăn bột cà phê để tỉnh táo nhanh: Lợi ích ít, rủi ro nhiều?

VOV.VN - Ăn trực tiếp bột cà phê đang được nhiều người thử để tăng tỉnh táo nhanh và tận dụng chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, cách sử dụng này vẫn gây tranh cãi về hiệu quả và độ an toàn, đồng thời tiềm ẩn một số rủi ro sức khỏe cần lưu ý.

Phụ nữ uống cà phê mỗi ngày: Thói quen tốt hay tiềm ẩn rủi ro?
Phụ nữ uống cà phê mỗi ngày: Thói quen tốt hay tiềm ẩn rủi ro?

VOV.VN - Cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều phụ nữ tỉnh táo và duy trì năng lượng mỗi ngày. Tuy nhiên, thói quen uống cà phê thường xuyên cũng có thể mang lại cả lợi ích lẫn rủi ro nếu sử dụng không hợp lý.

