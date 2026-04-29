Giá cà phê hôm nay 30/4: Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay 29/4 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1%, tương đương giảm 37 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.644 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng giảm 0,37 %, tương đương giảm 1,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 305.25 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 88.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 30/4 tại các tỉnh khu vực Tây duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 88.100 - 88.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 88.600 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 88.600 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 88.100 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 88.600 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 88.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước cuối ngày 29/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.700 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 88.100 - 88.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 88.600 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 88.600 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 88.100 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 88.600 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 88.800 đồng/kg.

Cà phê Robusta giảm nhẹ, Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối ngày 29/4 (theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta giảm nhẹ, Arabica ổn định.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,03% so với phiên trước, tương đương giảm 1 USD/tấn, giao dịch về mức 3.680 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 ổn định so với cuối phiên trước, giao dịch ở mức 306,40 US cent/lb.