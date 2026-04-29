Giá cà phê hôm nay 30/4: Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm
VOV.VN - Giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm.
Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm
Giá cà phê thế giới sáng nay 29/4 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1%, tương đương giảm 37 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.644 USD/tấn.
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng giảm 0,37 %, tương đương giảm 1,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 305.25 cent/lb.
Giá cà phê trong nước cao nhất 88.800 đồng/kg
Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 30/4 tại các tỉnh khu vực Tây duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 88.100 - 88.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 88.600 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 88.600 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 88.100 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 88.600 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 88.800 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước cuối ngày 29/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.700 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 88.100 - 88.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 88.600 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 88.600 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 88.100 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 88.600 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 88.800 đồng/kg.
Cà phê Robusta giảm nhẹ, Arabica ổn định
Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối ngày 29/4 (theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta giảm nhẹ, Arabica ổn định.
Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,03% so với phiên trước, tương đương giảm 1 USD/tấn, giao dịch về mức 3.680 USD/tấn.
Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 ổn định so với cuối phiên trước, giao dịch ở mức 306,40 US cent/lb.