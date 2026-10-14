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Từ lễ hội đến những kết nối đưa thương hiệu cà phê Sơn La vươn xa

Thứ Tư, 10:43, 14/10/2026
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VOV.VN - Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 - ngày hội tôn vinh người trồng cà phê, quảng bá sản phẩm Arabica đặc sản của vùng Tây Bắc, đã mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất với các đối tác trong nước và quốc tế, thêm động lực để cà phê Sơn La nâng cao giá trị và vươn xa trên thị trường.

Từ việc thưởng thức tách cà phê nóng hổi ở mỗi gian hàng, đến những câu chuyện, cuộc gặp gỡ tại hội thảo, hội nghị kết nối giao thương… Lễ hội Cà phê Sơn La đã trở thành một điểm hẹn đặc biệt của nông dân, HTX, doanh nghiệp và nhiều đối tác phân phối, tiêu thụ sản phẩm cà phê trên khắp mọi miền.

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Các sản phẩm cà phê của Sơn La được giới thiệu, quảng bá tại Lễ hội.

Ông Siu Sắt, Phó giám đốc Công ty TNHH chế biến nông sản Jrai laly Coffe, tỉnh Gia Lai cho biết: "Chúng tôi đến đây với mong muốn kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước để xuất khẩu các mặt hàng cà phê. Đặc biệt, thế mạnh chúng tôi Robusta của Gia Lai muốn kết hợp với Arabica Sơn La để cùng nhau lan tỏa và phát triển. Hi vọng rằng trong tương lai thị trường cà phê Sơn La nói riêng và của Việt Nam nói chung sẽ vươn xa hơn nữa trên toàn thế giới".

Còn ông Phạm Xuân Hưng, người sáng lập công ty cà phê Hoàng Hiệp, tỉnh Đắk Nông bày tỏ: "Trước kia tôi cứ nghĩ Sơn La trồng cà phê quy mô nhỏ, nhưng dịp này, được trải nghiệm và thử cà phê của rất nhiều nông hộ, HTX, doanh nghiệp, với nhiều sản phẩm chất lượng cao, tạo ra được nhiều hương vị khác nhau, rất là ấn tượng. Tham dự lễ hội, tôi cũng rất may mắn, khi được đối tác Sơn La quan tâm đến sản phẩm robusta của mình, 2 đơn vị đã ký kết với nhau; chúng tôi sẽ bao tiêu nguyên liệu Arabica Sơn La, đơn vị bạn cũng sẽ đưa sản phẩm Robusta của Đắk Nông để làm phong phú hơn thị trường cà phê Sơn La".

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Nhiều thoả thuận hợp tác được ký kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp Sơn La cùng các đối tác trong và ngoài nước.

Những cơ hội mới đã mở ra với cà phê Sơn La, không chỉ tại thị trường trong nước mà cả trên thế giới; nhất là khi địa phương cho thấy quyết tâm cao trong việc nâng cao chất lượng, đầu tư chế biến sâu, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường. Đặc biệt với quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), Sơn La đang tổng rà soát, cập nhật thông tin về diện tích, vị trí, ranh giới và hiện trạng sử dụng đất của các vùng trồng cà phê, góp phần hoàn thiện dữ liệu vùng trồng, phục vụ quản lý sản xuất, thu mua và xuất khẩu cà phê…

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Ông Cyril Guillaume Charles Loisel, Bí thư Thứ nhất Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đánh giá cao chất lượng cà phê và cách xây dựng thương hiệu của Sơn La.

Ông Cyril Guillaume Charles Loisel, Bí thư thứ nhất Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đánh giá: "Tham dự Lễ hội cà phê Sơn La, tôi rất ấn tượng với những sản phẩm cũng như cách làm của Sơn La trong phát triển cây cà phê. Tôi thấy Sơn La rất có tiềm năng, cùng sự cam kết của chính quyền địa phương và các mối liên kết trong chuỗi cà phê... tôi tin rằng cà phê Sơn La nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung có tiềm năng lớn để vươn ra thị trường thế giới, cũng như là đáp ứng được các tiêu chuẩn của quy định về chống phá rừng của Liên Minh Châu Âu (EUDR)".

Sau 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động quảng bá, trải nghiệm, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 đã khép lại vào tối 13/10. Nhưng những cuộc gặp gỡ, thỏa thuận hợp tác tại lễ hội có thể mở ra một hành trình mới cho người trồng cà phê, các hợp tác xã và doanh nghiệp – hành trình đưa sản phẩm từ vùng nguyên liệu đến gần hơn với người tiêu dùng, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

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Lễ hội Cà phê Sơn La khép lại với những dấu ấn đậm nét về miền đất, con người và sắc màu văn hoá.

Như kỳ vọng của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khi tham dự lễ hội, Sơn La sẽ đưa Arabica từ vùng núi Tây Bắc đến những thị trường lớn của thế giới; đưa giá trị hạt cà phê trở thành giá trị của vùng đất, của thương hiệu và của cuộc sống. Để mỗi hạt cà phê Sơn La không chỉ mang hương vị đất trời Tây Bắc, mà còn mang theo khát vọng vươn lên, khát vọng hội nhập và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Lễ hội Cà phê Sơn La:

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Những nương đồi xanh màu cà phê ở miền núi Sơn La. 
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Các hội thảo, toạ đàm, hội nghị kết nối giao thương mở lối cho cà phê Sơn La "cất cánh". 
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Sắc màu văn hoá các dân tộc Sơn La tại Lễ hội.
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Lễ hội còn tạo không gian trải nghiệm kết nối các vùng miền.
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Hình ảnh cà phê Arabica và miền đất, con người Sơn La được quảng bá qua nhiều hoạt động tại Lễ hội
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Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Lễ hội.
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Kết nối cà phê Sơn La với nhiều thị trường trên thế giới

VOV.VN - Hiện thực hóa mục tiêu đưa cà phê Arabica Sơn La vươn tầm thế giới, trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Sơn La năm 2026, chiều 11/10, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La, mở ra những cơ hội mới, kết nối cà phê Sơn La tới nhiều thị trường quốc tế.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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