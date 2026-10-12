English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi động các Dự án, nhà máy chế biến sâu cà phê tại Sơn La

Thứ Hai, 14:26, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026, diễn ra lễ khởi công các dự án nhà máy chế biến sâu sản phẩm cà phê, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp… góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản và nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương.

Tại bản Chiềng Pha, xã Bình Thuận, Sơn La, Công ty cổ phần Cà phê Detech tổ chức khởi công Dự án Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech. Dự án có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích quy hoạch 3,43 ha. Công suất thiết kế khoảng 5.000 tấn cà phê nhân mỗi năm, tương đương khả năng tiêu thụ 25.000 tấn quả tươi.

khoi dong cac du an, nha may che bien sau ca phe tai son la hinh anh 1
Khởi công dự án Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech

Nhà máy được kỳ vọng mở rộng năng lực chế biến, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu chất lượng cao. Khi đi vào hoạt động, sẽ sản xuất đa dạng các dòng sản phẩm, từ cà phê nhân xanh Arabica đặc sản, cà phê rang xay đến trà cascara, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn.

khoi dong cac du an, nha may che bien sau ca phe tai son la hinh anh 2
Các đối tác nước ngoài khảo sát chất lượng cà phê tại xã Bình Thuận, Sơn La.

Theo ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, địa phương có nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển cà phê Arabica chất lượng cao, cây cà phê đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và ngày càng khẳng định chất lượng, thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, giá trị sản phẩm vẫn cần được nâng cao thông qua công nghệ chế biến, tổ chức liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm đặc sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

khoi dong cac du an, nha may che bien sau ca phe tai son la hinh anh 3
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Lễ khởi công.

"Tỉnh đặc biệt quan tâm thu hút, mời gọi đầu tư các Dự án, nhà máy chế biến sâu sản phẩm cà phê tại Sơn La; góp phần tăng khả năng kết nối vùng nguyên liệu với công nghệ chế biến và thị trường tiêu thụ; tạo thêm kênh thu mua, giảm áp lực tiêu thụ cà phê quả tươi trong mùa thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của người trồng cà phê…", ông Việt thông tin.

Cũng trong dịp này, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ, tại bản Hoàng Văn Thụ, bản Lam, phường Chiềng Cơi và Tổ 9, phường Chiềng Sinh, Sơn La đã được khởi động. Dự án có quy mô 60 ha, tổng mức đầu tư trên 620 tỷ đồng, đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

khoi dong cac du an, nha may che bien sau ca phe tai son la hinh anh 4
Khởi động dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ

Mục tiêu trọng tâm của Dự án là ưu tiên thu hút các ngành sản xuất sạch, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và chế biến sâu nông, lâm sản, thực phẩm. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo quỹ đất công nghiệp sạch, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

khoi dong cac du an, nha may che bien sau ca phe tai son la hinh anh 5
Các dự án được kỳ vọng góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược của địa phương.

Cùng với việc thu hút đầu tư vào chế biến sâu và phát triển hạ tầng công nghiệp, Sơn La cũng chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê Arabica Sơn La.

Trong chuyến công tác tham dự Lễ hội cà phê Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và đoàn công tác đã thăm nhà máy chế biến cà phê và các mô hình nông nghiệp, du lịch tại Sơn La.

khoi dong cac du an, nha may che bien sau ca phe tai son la hinh anh 6
Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thăm vườn cà phê mẫu của Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp, HTX, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới mẫu mã và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, góp phần đưa sản phẩm cà phê Arabica Sơn La khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế…

khoi dong cac du an, nha may che bien sau ca phe tai son la hinh anh 7
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trải nghiệm tự tay pha chế cà phê.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cũng đề nghị tỉnh Sơn La và các địa phương tiếp tục hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế, cách làm hiệu quả, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch từ nông nghiệp nói chung, cây cà phê nói riêng, tạo việc làm bền vững cho người dân...

ky-ket-1.jpg

Kết nối cà phê Sơn La với nhiều thị trường trên thế giới

VOV.VN - Hiện thực hóa mục tiêu đưa cà phê Arabica Sơn La vươn tầm thế giới, trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Sơn La năm 2026, chiều 11/10, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La, mở ra những cơ hội mới, kết nối cà phê Sơn La tới nhiều thị trường quốc tế.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sơn La cần làm gì để phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái?
Sơn La cần làm gì để phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái?

VOV.VN - Sơn La đang có những cơ hội lớn để phát huy tiềm năng, thế mạnh, đưa cà phê Arabica vươn tầm thế giới. Nhưng đi cùng cơ hội là những yêu cầu ngày càng khắt khe, đòi hỏi Sơn La phải có những hướng đi, giải pháp cụ thể, đặc biệt là để phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái.

Sơn La cần làm gì để phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái?

Sơn La cần làm gì để phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái?

VOV.VN - Sơn La đang có những cơ hội lớn để phát huy tiềm năng, thế mạnh, đưa cà phê Arabica vươn tầm thế giới. Nhưng đi cùng cơ hội là những yêu cầu ngày càng khắt khe, đòi hỏi Sơn La phải có những hướng đi, giải pháp cụ thể, đặc biệt là để phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái.

Bầu trời Sơn La kể chuyện hạt cà phê Arabica
Bầu trời Sơn La kể chuyện hạt cà phê Arabica

VOV.VN - “Từ đất nảy mầm, từ người kết tinh, từ di sản lan toả và từ bản sắc vươn xa” - Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La và khát vọng vươn tầm thế giới được kể bởi màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng với 500 thiết bị bay không người lái trên bầu trời Sơn La, Tây Bắc.

Bầu trời Sơn La kể chuyện hạt cà phê Arabica

Bầu trời Sơn La kể chuyện hạt cà phê Arabica

VOV.VN - “Từ đất nảy mầm, từ người kết tinh, từ di sản lan toả và từ bản sắc vươn xa” - Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La và khát vọng vươn tầm thế giới được kể bởi màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng với 500 thiết bị bay không người lái trên bầu trời Sơn La, Tây Bắc.

Khai hội “Arabica Sơn La – vươn tầm thế giới”
Khai hội “Arabica Sơn La – vươn tầm thế giới”

VOV.VN - Với chủ đề “Arabica Sơn La – vươn tầm thế giới”, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 đã khai mạc tối 10/10 tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La. Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La, từ một hương vị của núi rừng, trở thành thương hiệu mang khát vọng vươn tầm thế giới, được khắc hoạ tại đêm hội.

Khai hội “Arabica Sơn La – vươn tầm thế giới”

Khai hội “Arabica Sơn La – vươn tầm thế giới”

VOV.VN - Với chủ đề “Arabica Sơn La – vươn tầm thế giới”, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 đã khai mạc tối 10/10 tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La. Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La, từ một hương vị của núi rừng, trở thành thương hiệu mang khát vọng vươn tầm thế giới, được khắc hoạ tại đêm hội.

Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê
Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê

VOV.VN - Dù Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 chưa chính thức khai mạc, nhưng tại Quảng trường Tây Bắc, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Đông đảo người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm, thưởng thức cà phê, khám phá sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản từ nhiều vùng miền.

Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê

Người Sơn La thích thú khám phá "food tour" tại Lễ hội Cà phê

VOV.VN - Dù Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 chưa chính thức khai mạc, nhưng tại Quảng trường Tây Bắc, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Đông đảo người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm, thưởng thức cà phê, khám phá sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản từ nhiều vùng miền.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá