Khởi động các Dự án, nhà máy chế biến sâu cà phê tại Sơn La

Tại bản Chiềng Pha, xã Bình Thuận, Sơn La, Công ty cổ phần Cà phê Detech tổ chức khởi công Dự án Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech. Dự án có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích quy hoạch 3,43 ha. Công suất thiết kế khoảng 5.000 tấn cà phê nhân mỗi năm, tương đương khả năng tiêu thụ 25.000 tấn quả tươi.

Khởi công dự án Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech

Nhà máy được kỳ vọng mở rộng năng lực chế biến, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu chất lượng cao. Khi đi vào hoạt động, sẽ sản xuất đa dạng các dòng sản phẩm, từ cà phê nhân xanh Arabica đặc sản, cà phê rang xay đến trà cascara, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn.

Các đối tác nước ngoài khảo sát chất lượng cà phê tại xã Bình Thuận, Sơn La.

Theo ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, địa phương có nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển cà phê Arabica chất lượng cao, cây cà phê đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và ngày càng khẳng định chất lượng, thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, giá trị sản phẩm vẫn cần được nâng cao thông qua công nghệ chế biến, tổ chức liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm đặc sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Lễ khởi công.

"Tỉnh đặc biệt quan tâm thu hút, mời gọi đầu tư các Dự án, nhà máy chế biến sâu sản phẩm cà phê tại Sơn La; góp phần tăng khả năng kết nối vùng nguyên liệu với công nghệ chế biến và thị trường tiêu thụ; tạo thêm kênh thu mua, giảm áp lực tiêu thụ cà phê quả tươi trong mùa thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của người trồng cà phê…", ông Việt thông tin.

Cũng trong dịp này, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ, tại bản Hoàng Văn Thụ, bản Lam, phường Chiềng Cơi và Tổ 9, phường Chiềng Sinh, Sơn La đã được khởi động. Dự án có quy mô 60 ha, tổng mức đầu tư trên 620 tỷ đồng, đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Khởi động dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ

Mục tiêu trọng tâm của Dự án là ưu tiên thu hút các ngành sản xuất sạch, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và chế biến sâu nông, lâm sản, thực phẩm. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo quỹ đất công nghiệp sạch, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Các dự án được kỳ vọng góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược của địa phương.

Cùng với việc thu hút đầu tư vào chế biến sâu và phát triển hạ tầng công nghiệp, Sơn La cũng chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê Arabica Sơn La.

Trong chuyến công tác tham dự Lễ hội cà phê Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và đoàn công tác đã thăm nhà máy chế biến cà phê và các mô hình nông nghiệp, du lịch tại Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thăm vườn cà phê mẫu của Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp, HTX, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới mẫu mã và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, góp phần đưa sản phẩm cà phê Arabica Sơn La khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trải nghiệm tự tay pha chế cà phê.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cũng đề nghị tỉnh Sơn La và các địa phương tiếp tục hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế, cách làm hiệu quả, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch từ nông nghiệp nói chung, cây cà phê nói riêng, tạo việc làm bền vững cho người dân...