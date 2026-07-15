Giá cà phê hôm nay 15/7: Giá cà phê Robusta tăng, cà phê Arabica giảm

Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 14/7 (theo giờ Việt Nam) diễn biến tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang là 3.873 USD/tấn, tăng 0,49%, tương đương tăng 19 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 đang ở mức 341,4 cent/lb, giảm 0,47%, tương đương giảm 1,6 cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước cuối ngày 14/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 200 đồng/kg so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 95.500 - 96.100 đồng/kg, giá bán trung bình 96.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đang là 95.500 đồng/kg, sau khi giảm 200 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Nông hiện đang giao dịch ở mức 96.100 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đang cùng ở mức 96.000 đồng/kg.