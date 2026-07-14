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Giá cà phê hôm nay 14/7: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.200 đồng/kg

Thứ Ba, 01:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 14/7, giá cà phê trong tiếp tục đi ngang so với cuối phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 94.700 - 95.300 đồng/kg, giá bán trung bình 95.200 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê trong nước đi ngang

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước sáng nay 14/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi ngang so với cuối phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 94.700 - 95.300 đồng/kg, giá bán trung bình 95.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đang là 94.700 - 95.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 95.200 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới sáng 14/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang là 3.854 USD/tấn, giảm 0,98%, tương đương giảm 38 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 đang ở mức 341,4 cent/lb, giảm 0,47%, tương đương giảm 1,6 cent/lb so với phiên trước.

Cà phê Robusta, Arabica cùng giảm giá

Giá cà phê hôm nay 14/7, giá cà phê thế giới đang ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang là 3.872 USD/tấn, giảm 0,51%, tương đương giảm 20 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 14/7 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 đang ở mức 343 cent/lb, giảm 3,91%, tương đương giảm 13,95 cent/lb so với phiên trước.

gia ca phe hom nay 14 7 gia ca phe trong nuoc trung binh o muc 95.200 dong kg hinh anh 1
Diễn biến giá cà phê Robusta

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 13/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngang bằng so với mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 94.700 - 95.300 đồng/kg, giá bán trung bình 95.200 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 94.700 - 95.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 95.200 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 14 7 gia ca phe trong nuoc trung binh o muc 95.200 dong kg hinh anh 2
Giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 94.700 - 95.300 đồng/kg

Mỹ giảm giá nhập cà phê từ Việt Nam

Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê từ cơ quan Hải quan Hoa Kỳ, 4 tháng năm 2026, Hoa Kỳ nhập khẩu cà phê đạt gần 499,3 nghìn tấn, trị giá gần 4,1 tỷ USD, giảm 5,7% về lượng và giảm 3,8% về trị giá. 4 tháng năm 2026, giá bình quân nhập khẩu cà phê vào Hoa Kỳ đạt mức 8.188 USD/tấn, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá bình quân nhập khẩu cà phê của Hoa Kỳ từ thị trường Columbia, Brazil, Honduras, Mexico… tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, giá bình quân nhập khẩu cà phê của Hoa Kỳ từ Việt Nam giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2025, xuống mức 4.851 USD/tấn.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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