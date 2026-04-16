Giá cà phê hôm nay 16/4: Cà phê thế giới đồng loạt tăng

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 16/4 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.182– 3.539 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 2,02%, tương đương 70 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.528 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 304,25 US cent/lb, tăng 0,53% tương đương 1,6 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối 15/4 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London có giá 3.458 USD/tấn tăng nhẹ so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 5/2026 cũng tăng nhẹ và có giá 302,65 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 15/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng tăng so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 86.600 đến 87.200 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 98.200 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 86.600 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 87.100 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 87.200 đồng/kg.

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với vị thế về chuẩn mực chất lượng, về ngôn ngữ cảm quan, hay về giá trị trên thị trường quốc tế.

Quý I, Việt Nam xuất khẩu khoảng 590.500 tấn cà phê, thu về 2,75 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng năm 2026 được dự báo vượt nhu cầu khoảng 10 triệu bao khi các quốc gia sản xuất lớn đồng loạt được mùa.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê Robusta tuần qua cũng xuống quanh 85.000-86.000 đồng một kg, thấp hơn khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất 3 năm qua. Nguyên nhân xuất khẩu giảm về trị giá là do các yếu tố tài chính và địa chính trị khiến giá biến động mạnh hơn và dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường sau giai đoạn tăng nóng.