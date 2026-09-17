Giá cà phê hôm nay 17/9: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.700 đồng/kg

Giá cà phê thế giới cùng giảm trên 2 sàn giao dịch

Giá cà phê hôm nay (17/9 - theo giờ Việt Nam) trên thị trường thế giới, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đóng cửa giảm 1,48%, tương đương giảm 51 USD/tấn so với đầu phiên về mức 3.400 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 cũng giảm về mức 295,85 US cent/lb, sau khi giảm 1,27% tương đương giảm 3,80 US cent/lb so với đầu phiên 16/9 (giờ Mỹ).

Giá cà phê trong nước cao nhất 94.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước mở phiên sáng nay (17/9) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện đang đi ngang, sau khi giảm 900 đồng/kg vào cuối ngày 16/9. Giá cà phê nhân xô toàn khu vực hiện dao động trong khoảng 94.000 - 94.700 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 94.600 đồng/kg.

Chi tiết giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đầu giờ sáng nay đang là 94.000 - 94.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 94.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 94.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tăng, giá cà phê Arabica giảm

Giá cà phê trên thị trường quốc tế tối 16/9 (theo giờ Việt Nam) diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 0,29%, tương đương 10 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.505 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,51% so với chốt phiên liền trước, tương đương 7,7 US cent/lb, giá bán đang là 299.65 cent/lb.

Theo đánh giá, nguồn cung cà phê toàn cầu gia tăng đang tạo thêm sức ép lên giá. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong niên vụ 2026/2027, tổng nguồn cung cà phê thế giới dự kiến đạt khoảng 189 triệu bao, loại 60kg, trong khi nhu cầu khoảng 179 triệu bao.

Như vậy, nguồn cung có thể cao hơn nhu cầu khoảng 10 triệu bao. Nếu tình trạng dư cung tiếp diễn, giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực giảm.

Giá cà phê trong nước giảm 900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com, cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 16/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 900 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 94.000 - 94.700 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 94.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 16/9: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.400 đồng/kg VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (16/9), giá cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 94.900 - 95.500 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.400 đồng/kg. Cùng thời điểm, giá cà phê thế giới diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 94.900 đồng/kg, sau khi giảm 900 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 94.500 đồng/kg, sau khi giảm 900 đồng/kg.

Giá thu mua cà phê cao nhất là khu vực Đắk Nông cũ có giá 94.700 đồng/kg, sau khi giảm 900 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, ngành cà phê Việt Nam cần từng bước giảm phụ thuộc vào xuất khẩu cà phê nhân, đồng thời nâng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu như cà phê rang xay và hòa tan.

Nếu xuất khẩu cà phê nhân chịu tác động lớn từ giá nguyên liệu thế giới, sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động hơn về thị trường và giá bán.

Đáng chú ý, cà phê chế biến sâu hiện chỉ sử dụng khoảng 8-10% lượng nguyên liệu nhưng có thể đóng góp 17-18% kim ngạch xuất khẩu. Điều này cho thấy dư địa gia tăng giá trị thông qua chế biến vẫn còn lớn.