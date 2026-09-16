Giá cà phê hôm nay 16/9: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com, cập nhật giá cà phê trong nước sáng 16/9 tại các tỉnh khuvực Tây Nguyên giữ ổn định so với cuối phiên giao dịch ngày 15/9. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 94.900 - 95.500 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.400 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 94.900 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 95.400 đồng/kg. Cao nhất là khu vực Đắk Nông cũ có giá 95.500 đồng/kg.

Tại thị trường quốc tế đầu giờ sáng 16/9 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 0,29%, tương đương 10 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đanglà 3.505 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,51% so với chốt phiên liền trước, tương đương 7,7 US cent/lb, giá bán đang là 299.65 cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com, cập nhật giá cà phê trong nước chiều 15/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 15/9. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 94.900 - 95.500 đồng/kg. Mức giá trung bình của toàn khu vực là 95.400 đồng/kg.

Chiều 15/9, giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 94.900 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 15/9. Tại Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 95.400 đồng/kg. Cao nhất là khu vực Đắk Nông cũ có giá 95.500 đồng/kg.

Cà phê thế giới Robusta và Arabica đi ngang

Giá cà phê thế giới vào chiều 15/9 (theo giờ Việt Nam) ghi nhận sự ổn định trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London ổn định so với phiên trước, giá bán đang là 3.505 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 đi ngang, giá bán đang là 307.35 cent/lb.