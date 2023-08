Giá cà phê hôm nay 1/8: Trong nước đi ngang, thế giới tăng tiếp

Thị trường cà phê trong nước cập nhật mới nhất sáng nay (1/8). Giá thu mua cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giữ ổn định so với phiên trước, dao động trong khoảng 65.600 - 66.300 đồng/kg, giá trung bình ở mức 66.000 đồng/kg, tương đương với mức giá ngày 31/7.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân, cà phê tươi tại tỉnh Lâm Đồng vẫn đang ở mức 65.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá thu mua cà phê cao nhất tại tỉnh Đắk Nông đang duy trì ở mức 66.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác cũng không có biến động tăng – giảm so với phiên trước. Cụ thể, cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 66.100 đồng/kg. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng tăng lên 66.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, chốt phiên giao dịch 31/7 giá cà phê tiếp tục tăng. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London tăng 3,28% tương đương 33 USD/tấn so với đầu phiên, lên mức 2.621 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 ở mức 164,65 US cent/lb, tăng 4,27% tương đương 6,75 US cent/lb so với đầu phiên 31/7.

Giá cà phê trên thị trường thế giới mở phiên giao dịch đầu tuần (31/7) tại sàn giao dịch London. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 tăng trở lại 0,23% tương đương 6 USD/tấn so với cuối phiên 28/7 lên mức 2.594 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9 ở mức 161,95 US cent/lb, tăng 2,56% tương đương 4,05 US cent/lb so với phiên cuối tuần trước.

Thị trường cà phê trong nước cập nhật đến cuối ngày 31/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 65.600 - 66.300 đồng/kg, giá trung bình ở mức 66.000 đồng/kg, giảm trung bình khoảng 600 đồng/kg so với ngày 30/7.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân, cà phê tươi tại tỉnh Lâm Đồng đã giảm từ 66.200 đồng/kg trở về mức 65.600 đồng/kg (giảm 600 đồng/kg). Trong khi đó, giá thu mua cà phê cao nhất tại tỉnh Đắk Nông cũng giảm chỉ còn ở mức 66.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác cũng biến động tăng so với những ngày trước. Cụ thể, cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 66.100 đồng/kg (giảm 600 đồng/kg). Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng tăng lên 66.000 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg) so với ngày 30/7.

Hiện nay, khu vực Tây Nguyên có tổng diện tích cà phê khoảng 640.000 ha. Với chu kỳ khai thác 20 năm, mỗi năm sẽ có khoảng 30.000 ha cà phê tái canh, cần đến khoảng 40 triệu cây cà phê giống. Những năm vừa qua, giá cà phê ở mức khá thấp nên nhịp độ tái canh bị chững lại khi nông dân tạm thay thế các loại cây cho trái hàng năm, như chuối và chanh dây, hoặc chuyển sang trồng cây ăn trái lâu năm như bơ, sầu riêng...

Năm nay, cà phê nhân đạt mức giá cao nhất trong lịch sử trong khi đa số trái cây mất mùa hoặc mất giá, đã khiến diện tích cà phê bật tăng trở lại. Đây có thể là diễn biến tích cực, giúp Tây Nguyên hình thành được cơ cấu nông nghiệp hợp lý, hài hòa giữa cà phê chủ lực và những cây kinh tế thế mạnh mới.