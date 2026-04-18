Giá cà phê hôm nay 19/2: Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê trong nước cao nhất 85.200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 18/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 2.000 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 84.500 – 85.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 85.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 84.500 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 85.000 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 85.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới 21h ngày 18/4 (theo giờ Việt Nam) giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 2,40%, tương đương giảm 86 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.388 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng giảm 1,92 %, tương đương giảm 7,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 289.30 cent/lb.