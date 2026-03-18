Giá cà phê hôm nay 19/3: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 92.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 92.100 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước sáng nay 19/3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.000 - 92.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 92.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang là 91.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 92.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đang ở mức 92.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông ở mức 92.300 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới đầu giờ sáng nay 19/3 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê diễn biến tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 1,43%, tương đương tăng 52 USD/tấn, giá giao dịch đang là 3.693 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 giảm 0,62%, tương đương giảm 1,85 US cent/lb về mức 292.90 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (18/3 - theo giờ Việt Nam) đang ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 2,45%, tương đương tăng 47 USD/tấn, giá giao dịch đang là 3.641 USD/tấn.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 18/3 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 1,4%, tương đương tăng 4,30 US cent/lb lên mức 302,05 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng 1.500 - 1.600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 18/3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng so với cuối phiên giao dịch trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 91.000 - 92.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 92.100 đồng/kg.

Chi tiết giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đến cuối ngày 18/3 giá bán đang là 91.000 - 92.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 92.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 92.000 đồng/kg.

Nhiều yếu tố tạo thêm lực cầu cà phê

Bộ Công Thương cho biết, trong nửa đầu tháng 3/2026, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng trở lại do tác động đồng thời của các yếu tố cung - cầu và rủi ro địa chính trị ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông làm chi phí logistics, bảo hiểm và nhiên liệu tăng, khiến thị trường gia tăng hoạt động mua vào trên các sàn giao dịch kỳ hạn. Bên cạnh đó, nguồn cung từ một số quốc gia sản xuất lớn có dấu hiệu suy giảm trong ngắn hạn. Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 2/2026 giảm so với cùng kỳ năm trước, làm gia tăng lo ngại về lượng hàng sẵn có trên thị trường quốc tế, góp phần hỗ trợ đà phục hồi của giá cà phê.

Ngoài ra, sau giai đoạn giá điều chỉnh trong tháng 2, nhiều nhà rang xay và các quỹ đầu tư đã gia tăng hoạt động mua vào nhằm bổ sung tồn kho, qua đó tạo thêm lực cầu cho thị trường. Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục duy trì ổn định, các yếu tố trên đã góp phần thúc đẩy giá cà phê thế giới tăng trở lại trong thời gian gần đây.