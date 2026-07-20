Giá cà phê hôm nay 19/7: Cà phê trong nước và thế giới đồng loạt đi ngang

Giá cà phê đi ngang trên hai sàn giao dịch quốc tế

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đi ngag, cả hai sàn giao dịch lớn đều không ghi nhận biến động mới.

Theo cập nhật từ giacaphe.com lúc 21h ngày 19/7 (theo giờ Việt Nam), trên sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 được giao dịch ở mức 3.977 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 đứng ở mức 328,45 cent/lb.

Cà phê Đắk Nông có giá thu mua cao nhất 97.900 đồng/kg

Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục ổn định, phổ biến trong khoảng 97.200 - 97.900 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Hiện giá cà phê trong nước bình quân duy trì quanh ngưỡng 97.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước bình quân duy trì quanh ngưỡng 97.800 đồng/kg

Đắk Nông vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 97.900 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê được giao dịch ở mức 97.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, ở 97.200 đồng/kg.