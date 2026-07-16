Giá cà phê hôm nay 16/7: Giá cà phê trên 2 sàn quốc tế biến động

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Năm 16/7 - theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều ở trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 2,32%, tương đương tăng 90 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.961 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,82 %, tương đương giảm 2,75 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 334.45 cent/lb.

Cà phê trong nước cao nhất 97.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, sáng thứ Năm (16/7) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 96.700 - 97.300 đồng/kg, giá bán trung bình 97.200 đồng/kg. Cụ thể tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đang là 96.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 97.200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đang cùng ở mức 97.200 đồng/kg so với phiên trước. Thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 97.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng 1.200 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 9/6 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 96.700 - 97.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 97.300 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng 1.200 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 97.200 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 97.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 96.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 9/6 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.710 – 4.066 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 5,04%, tương đương 195 USD/tấn, giao dịch ở mức 4.066 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 337,02 US cent/lb, giảm 1,23% tương đương 4,20 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.