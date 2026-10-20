Giá cà phê hôm nay 20/10: Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê thế giới ổn định

Giá cà phê thế giới tối 19/10 (theo giờ Việt Nam) ổn định ở cả 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.414 USD/tấn, đi ngang so với phiên giao dịch trước đó.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 đang là 305.60 cent/lb.

Theo Bloomberg, sau nhiều năm thiếu hụt, triển vọng nguồn cung cà phê đang dần cải thiện. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026–2027 có thể đạt mức kỷ lục 189,7 triệu bao, nhờ triển vọng vụ mùa thuận lợi tại Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Nguồn cung tăng thường tạo áp lực giảm giá. Tuy nhiên, thị trường cà phê arabica vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ lượng tồn kho được các sàn giao dịch chứng nhận. Đây là nguồn hàng quan trọng phục vụ thanh toán hợp đồng kỳ hạn và giúp thị trường ứng phó khi nguồn cung khan hiếm. Trước đó, lượng tồn kho này từng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999, góp phần đẩy giá arabica lên gần 3,50 USD/pound.

Điểm đáng chú ý là dù nguồn cung được cải thiện, việc bổ sung cà phê vào hệ thống kho đạt chuẩn vẫn gặp trở ngại. Các nhà rang xay đang tích cực thu mua cà phê trên thị trường hàng hóa thực với mức giá hấp dẫn hơn, trong khi nông dân Brazil có xu hướng giữ hàng để chờ giá tốt. Bên cạnh đó, cà phê chất lượng cao từ Brazil và Colombia có thể bán với mức giá cộng thêm tại một số thị trường, khiến việc giao hàng vào kho sàn giao dịch kém hấp dẫn về lợi nhuận.

Trong tháng 9, lượng cà phê Brazil được đưa vào tồn kho đạt chuẩn tăng mạnh. Tuy nhiên, làn sóng giao hàng này đã góp phần khiến giá kỳ hạn lao dốc, còn tốc độ bổ sung tồn kho sau đó chậm lại. Theo các chuyên gia, nếu lượng dự trữ trên sàn không tăng đủ mạnh, thị trường vẫn có thể xuất hiện những đợt biến động giá lớn, bất chấp triển vọng mùa vụ thuận lợi.

Nguồn cung cà phê đang dần cải thiện

Giá cà phê kỳ hạn cũng có thể tăng trở lại nếu thị trường cần mức giá cao hơn để khuyến khích nhà sản xuất đưa hàng vào kho hoặc buộc các nhà giao dịch đang bán khống phải mua lại hợp đồng.

Diễn biến này có ý nghĩa trực tiếp với ngành rang xay và người tiêu dùng, bởi giá kỳ hạn là cơ sở tham chiếu quan trọng để xác định giá nguyên liệu. Vì vậy, sản lượng cà phê toàn cầu tăng chưa đồng nghĩa giá sẽ giảm bền vững; lượng tồn kho đạt chuẩn và quyết định bán hàng của nông dân Brazil vẫn là những yếu tố then chốt chi phối thị trường thời gian tới.

Giá cà phê trong trung bình ở mức 93.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước chiều 19/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giá cà phê trong nước tăng nhẹ 200 đồng/kg với phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 92.300 - 93.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hiện có mức giá 93.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê thu mua hiện là 92.300 đồng/kg.