Giá cà phê hôm nay 20/4: Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Chủ Nhật, 21:00, 19/04/2026
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.500 – 85.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.100 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 19/4 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 2,47%, tương đương giảm 86 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.388 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng giảm 2,4%, tương đương giảm 7,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 289.30 cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 85.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 19/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.500 – 85.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 85.000 đồng/kg. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 84.500 đồng/kg. Giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 85.000 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Nông có giá cao nhất, giao dịch ở mức 85.200 đồng/kg.

PV/VOV.VN
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 17/4 thu mua ở mức 88.400 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh.

VOV.VN - Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026 - Vietnam Amazing Cup lần thứ 8 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật với quy mô và chất lượng vượt trội so với các năm trước.

