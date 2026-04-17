Giá cà phê hôm nay 18/4: Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm
VOV.VN - Giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm.
Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm
Giá cà phê thế giới sáng nay 18/4 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 2,40%, tương đương giảm 86 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.388 USD/tấn.
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng giảm 1,92 %, tương đương giảm 7,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 289.30 cent/lb.
Giá cà phê trong nước cao nhất 87.200 đồng/kg
Giá cà phê trong nước hôm nay 18/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 86.600 - 87.200 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua vớimức cao nhất là 87.200 đồng/kgg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 87.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê mức giá 86.600 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh
Giá cà phê thế giới chiều tối 17/4 - theo giờ Việt Nam, trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê đều giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 2,33%, tương đương giảm 81 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.393 USD/tấn.
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,18%, tương đương giảm 0,55 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 295.90 cent/lb.
Giá cà phê trong nước cũng giảm
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước chiều tối 17/4 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 86.600 - 87.200 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.200 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg, giảm 1.300 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 87.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.300 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 86.600 đồng/kg.