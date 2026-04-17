Giá cà phê hôm nay 18/4: Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay 18/4 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 2,40%, tương đương giảm 86 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.388 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng giảm 1,92 %, tương đương giảm 7,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 289.30 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 18/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 86.600 - 87.200 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua vớimức cao nhất là 87.200 đồng/kgg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 87.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê mức giá 86.600 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới chiều tối 17/4 - theo giờ Việt Nam, trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê đều giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 2,33%, tương đương giảm 81 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.393 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,18%, tương đương giảm 0,55 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 295.90 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cũng giảm

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước chiều tối 17/4 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 86.600 - 87.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.200 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg, giảm 1.300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 87.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.300 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 86.600 đồng/kg.