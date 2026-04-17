中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 17/4: Giá cà phê trong nước ở mức 88.400 đồng/kg

Thứ Sáu, 08:54, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 17/4 thu mua ở mức 88.400 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 17/4 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 87.900 - 88.400 đồng/kg.
 
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.400 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.300 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua.
 
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 88.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1,300 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 87.900 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới sáng nay ngày 17/4 (theo giờ Việt Nam), trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh trên cả 2 chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,52%, tương đương giảm 54 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.474 USD/tấn.
 
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 2,55%, tương đương giảm 7,80 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 296.45 cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 16/4 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.900 - 88.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.400 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.300 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 88.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 87.900 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 16/4 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.202 – 3.533 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,91%, tương đương 32 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.496 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 299,35 US cent/lb, giảm 1,61%, tương đương 4,90 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

PV/VOV.VN
Tag: giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Giá cà phê hôm nay 16/4: Cà phê thế giới đồng loạt tăng

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 16/4, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng nhẹ so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 5/2026 cũng tăng nhẹ có giá 302,65 USD/tấn.

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 16/4, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng nhẹ so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 5/2026 cũng tăng nhẹ có giá 302,65 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 15/4: Cà phê tăng trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 15/4, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, giá thu mua cao nhất là 86.500 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica cũng tăng nhẹ.

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 15/4, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, giá thu mua cao nhất là 86.500 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica cũng tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 14/4: Cà phê trong nước ổn định ở mức 86.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (14/4), cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 - 86.000 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đi ngang.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá