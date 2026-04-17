Giá cà phê hôm nay 17/4: Giá cà phê trong nước ở mức 88.400 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 17/4 thu mua ở mức 88.400 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh.
Giá cà phê trong nước tăng nhẹ
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 17/4 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 87.900 - 88.400 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.400 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.300 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 88.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1,300 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 87.900 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh
Giá cà phê thế giới sáng nay ngày 17/4 (theo giờ Việt Nam), trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh trên cả 2 chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,52%, tương đương giảm 54 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.474 USD/tấn.
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 2,55%, tương đương giảm 7,80 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 296.45 cent/lb.
Giá cà phê trong nước tăng
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 16/4 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.900 - 88.300 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.400 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.300 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 88.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 87.900 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm
Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 16/4 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.202 – 3.533 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,91%, tương đương 32 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.496 USD/tấn.
Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 299,35 US cent/lb, giảm 1,61%, tương đương 4,90 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.