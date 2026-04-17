Giá cà phê hôm nay 17/4: Giá cà phê trong nước ở mức 88.400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 17/4 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 87.900 - 88.400 đồng/kg.



Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.400 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.300 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua.



Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 88.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1,300 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 87.900 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới sáng nay ngày 17/4 (theo giờ Việt Nam), trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh trên cả 2 chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,52%, tương đương giảm 54 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.474 USD/tấn.



Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 2,55%, tương đương giảm 7,80 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 296.45 cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 16/4 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.900 - 88.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.400 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.300 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 88.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 87.900 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 16/4 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.202 – 3.533 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,91%, tương đương 32 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.496 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 299,35 US cent/lb, giảm 1,61%, tương đương 4,90 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.