Giá cà phê hôm nay 21/7: Cà phê trong nước và thế giới đi ngang

Giá cà phê thế giới đi ngang trên hai sàn giao dịch quốc tế

Chiều 20/7 ( theo giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đi ngang, cả hai sàn giao dịch lớn đều không ghi nhận biến động mới.

Cụ thể, trên sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 được giao dịch ở mức 3.977 USD/tấn. Trong khi đó, trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 ổn định ở mức 328,45 cent/lb.

Cà phê trong nước giá trung bình 98.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, chiều 20/7, theo cập nhật của giacaphe.com, tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ổn định, dao động trong khoảng 97.500 - 98.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước bình quân duy trì quanh ngưỡng 98.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông cũ, cà phê giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê tại Đắk Lắk chiều 20/7 ổn định so với phiên giao dịch sáng 20/7, hiện có mức giá 98.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê Gia Lai chiều 21/7 ổn định ở mức 98.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, giao dịch ở mức 97.500 đồng/kg.