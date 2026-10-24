Giá cà phê hôm nay 24/10: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 24/10 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.188 - 3.409 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 1,82%, tương đương 60 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.228 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 24/10 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm

Dự báo xu hướng giá cà phê trong tuần tới (cuối tháng 10/2026) cho thấy thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh giảm nhẹ hoặc đi ngang tích lũy, khó có nhịp tăng bùng nổ ngắn hạn. Giá cà phê nội địa được dự báo sẽ dao động phổ biến trong khung nền 90.000 – 92.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tây Nguyên bước vào giai đoạn đẩy mạnh thu hoạch niên vụ mới. Nguồn cung nông sản mới dồi dào tung ra thị trường sẽ giải tỏa tình trạng khan hiếm cục bộ trước đó và tạo áp lực đè nặng lên giá thu mua nội địa.

Dù chịu áp lực giảm ngắn hạn do tâm lý mùa vụ, đà giảm sâu dưới mốc 90.000 đồng/kg khó xảy ra. Lý do là nhu cầu nhập khẩu phục vụ dịp lễ cuối năm từ các thị trường lớn như EU và Bắc Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, bên cạnh lượng tồn kho tại các nhà rang xay quốc tế vẫn đang ở mức tương đối thấp.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 307,45 US cent/lb, giảm 1,6% tương đương 5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,70 US cent/pound, tương đương giảm 0,22%, hiện ở mức 311,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,80 US cent/pound, tương đương 0,27%, đạt 296,65 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch quốc tế (London và New York), xu hướng chốt lời ngắn hạn từ các nhà đầu tư và đại lý vẫn diễn ra. Tồn kho Robusta tại sàn ICE đạt mức cao nhất trong vòng một năm làm giảm bớt mối lo cung ứng toàn cầu, khiến giá Robusta trên sàn London nhiều khả năng phải tìm điểm cân bằng mới quanh vùng 3.200 – 3.300 USD/tấn.

Đối với thị trường thế giới, dù giá sụt giảm nhưng mặt bằng giá hiện tại vẫn duy trì ở mức tương đối cao do các yếu tố nền tảng về thời tiết tại các quốc gia Nam Mỹ và lượng tồn kho chuẩn hóa chưa thực sự phục hồi dồi dào. Mức giảm phiên hôm nay mang tính chất kỹ thuật nhiều hơn là một đợt đảo chiều xu hướng dài hạn.