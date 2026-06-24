Giá cà phê hôm nay 24/6: Giá cà phê thế giới trên 2 sàn tăng - giảm trái chiều

Biến động giá cà phê thế giới, hai sàn tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam) có sự biến động khác nhau trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,25%, tương đương giảm 9 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.580 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 287,95 US cent/lb, tăng 3,95% tương đương tăng 10,95 US cent/lb so với phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước ổn định, trung bình 88.600 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước đầu giờ sáng 24/6 tại khu vực Tây Nguyên ổn định, hiện dao động trong khoảng 88.200 - 88.700 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 88.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.700 đồng/kg.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.500 đồng/kg, ổn định so với phiên trước đó. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 88.500 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ổn định so với phiên liền trước và ở mức giá 88.200 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 23/6 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.535 – 3.571 USD/tấn. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,84%, tương đương giảm 30 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.559 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 274,95 US cent/lb, giảm 0,74% tương đương 2,05 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước đầu giờ sáng 24/6 tại khu vực Tây Nguyên giảm 800 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 88.200 - 88.700 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 88.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.700 đồng/kg, sau khi giảm 700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.500 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 88.500 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ổn định so với phiên liền trước và ở mức giá 88.200 đồng/kg, sau khi giảm 800 đồng/kg.