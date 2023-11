Giá cà phê hôm nay 26/11: Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều

Thị trường cà phê thế giới Robusta bật tăng

Giá cà phê thế giới lúc 21h00 tối nay (25/11 - theo giờ Việt Nam) có biến động tăng – giảm đan xen trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Theo đó, giá cà phê Robusta London họp đồng giao tháng 1/2024 niêm yết ở phiên giao dịch cuối tuần ở mức 2.445 USD/tấn, tăng 2,17% so với phiên liền trước, tương đương 54 USD/tấn. Trong khi đó, kết thúc tuần giao dịch, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 đang là 168,15 US cent/lb, giảm 0,53% tương đương 0,90 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng lên mức cao nhất 57.500 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 25/11 duy trì trong khoảng từ 57.700 - 57.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 58.200 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với phiênngày 24/11.

Cụ thể tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi tăng 300 đồng/kg hiện đang ở mức 57.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk hiện đang là 58.500 đồng/kg, sau khi tăng 300 đồng/kg so với cuối ngày hôm trước.

Tại một số địa phương khác, giá cà phê cũng có biến động tăng 300 đồng/kg, như ở Đắk Nông, cà phê đang có giá 58.300 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum vẫn đang cùng ở mức 58.200 đồng/kg sau khi tăng 300 đồng/kg từ sáng 25/11.

Giá cà phê Robusta tiếp tục tăng do yếu tố thời tiết không thuận lợi tại các vùng trồng cà phê ở Việt Nam

Theo Bộ Công Thương, những ngày giữa tháng 11/2023, giá cà phê Robusta tiếp tục tăng do yếu tố thời tiết không thuận lợi tại các vùng trồng cà phê ở Việt Nam. Nguồn cung dồi dào khiến giá cà phê Arabica giảm mạnh. Người trồng cà phê Brazil đã mạnh tay bán hàng trong lúc giá còn cao, khiến giá cà phê kỳ hạn giảm mạnh, bất chấp dữ liệu báo cáo tồn kho ICE cuối tuần có dấu hiệu cải thiện. Bên cạnh đó, giá giảm còn do yếu tố thời tiết thuận lợi hỗ trợ cho cây cà phê vụ mới tại các vùng trồng cà phê chính của nước này.

Dự báo giá cà phê Robusta sẽ vẫn duy trì ở mức cao, trong bối cảnh thị trường toàn cầu đã tích cực trở lại, sau báo cáo nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới tăng trưởng trên mức kỳ vọng và giá dầu giảm mạnh. Bên cạnh đó, lạm phát toàn cầu có xu hướng giảm khiến các nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn đầu cơ về các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh đã hỗ trợ giá tăng. Giá cà phê còn có thêm sự hỗ trợ từ báo cáo tồn kho ICE tiếp tục giảm.