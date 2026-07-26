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Giá cà phê hôm nay 26/7: Cà phê trong nước có giá 95.900 đồng/kg

Chủ Nhật, 01:00, 26/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 26/7, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 đi ngang so với phiên liền trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng nhẹ và có giá 313,80 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta đi ngang

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng ngày 26/7, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.818 USD/tấn đi ngang so với phiên liền trước. Cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng nhẹ và có giá 313,80 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng ngày 26/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.200 đồng/kg. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 95.300 - 96.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 95.900 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 95.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 95.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 96.000 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 26 7 ca phe trong nuoc co gia 95.900 dong kg hinh anh 1

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với vị thế về chuẩn mực chất lượng, về ngôn ngữ cảm quan, hay về giá trị trên thị trường quốc tế.

Quý I, Việt Nam xuất khẩu khoảng 590.500 tấn cà phê, thu về 2,75 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng năm 2026 được dự báo vượt nhu cầu khoảng 10 triệu bao khi các quốc gia sản xuất lớn đồng loạt được mùa.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê Robusta tuần qua cũng xuống quanh 84.800-86.000 đồng một kg, thấp hơn khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất 3 năm qua. Nguyên nhân xuất khẩu giảm về trị giá là do các yếu tố tài chính và địa chính trị khiến giá biến động mạnh hơn và dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường sau giai đoạn tăng nóng.

6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê mang về gần 5 tỷ USD

Trong 6 tháng đầu năm, các nước đã chi gần 5 tỷ USD mua cà phê Việt Nam. Đáng chú ý, lượng xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận kết quả khả quan.

gia ca phe hom nay 26 7 ca phe trong nuoc co gia 95.900 dong kg hinh anh 2

Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6 đạt 126.400 tấn, giúp các doanh nghiệp trong nước thu về hơn 585 triệu USD. Số liệu này tăng 4% về lượng, nhưng giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 1 triệu tấn, trị giá 4,8 tỷ USD, tăng 7% về lượng, nhưng giảm 14% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái do giá xuất khẩu mặt hàng này giảm.

Đáng chú ý, lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 6 sang thị trường Italy, Nhật Bản, Đức… vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực này gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại đây.

Ánh Phương/VOV.VN
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