Giá cà phê hôm nay 26/7: Trong nước tăng chậm, thế giới giảm nhanh

Thị trường cà phê trong nước ngày 26/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, giá cập nhật mới nhất dao động trong khoảng 66.800 - 67.500 đồng/kg, giá trung bình ở mức 67.300 đồng/kg, tăng trung bình khoảng 600 đồng/kg so với ngày 25/7.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân, cà phê tươi tại tỉnh Lâm Đồng đã tăng từ 66.200 đồng/kg lên mức 66.800 đồng/kg (tăng 600 đồng/kg). Trong khi đó, giá thu mua cà phê cao nhất tại tỉnh Đắk Nông đã tăng lên mức 67.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác cũng biến động tăng so với những ngày trước. Cụ thể, cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 67.300 đồng/kg (tăng 600 đồng/kg). Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng tăng lên 67.200 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg) so với ngày 25/7.

Thị trường cà phê thế giới tiếp tục xu hướng giảm. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London tiếp tục giảm 1,06% tương đương 28 USD/tấn so với phiên trước về mức 2.621 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 ở mức 161,85 US cent/lb, giảm 0,71% tương đương 1,15 US cent/lb so với phiên liền trước.

Thị trường cà phê thế giới mở phiên giao dịch 25/7 trên sàn London. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 quay đầu giảm 0,45% tương đương 12 USD/tấn so với phiên 24/7 về mức 2.637 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 ở mức 162,70 US cent/lb, giảm 0,18% tương đương 0,30 US cent/lb so với phiên 24/7.

Liên minh châu Âu (EU) dự báo, nhập khẩu cà phê của các quốc gia trong khối này tăng 3 triệu bao lên 47,5 triệu bao và chiếm 40% lượng cà phê nhân nhập khẩu của thế giới. Các nhà cung cấp hàng đầu cho EU trong năm 2023 bao gồm Brazil (35%), Việt Nam (22%), Uganda (7%) và Honduras (6%). Tồn kho cuối vụ dự kiến tăng 500.000 bao lên 13,1 triệu bao.

Mỹ tiếp tục đứng thứ hai thế giới về nhập khẩu cà phê nhân với 26,5 triệu bao trong niên vụ 2023-2024, tăng 2,5 triệu bao so với niên vụ trước. Các nhà cung cấp hàng đầu cho thị trường này gồm Brazil (31%), Colombia (19%), Việt Nam (10%) và Guatemala (6%). Tồn kho cà phê tại Mỹ trong niên vụ 2023-2024 cũng được dự báo tăng 1,1 triệu bao lên 6,8 triệu bao.