Giá cà phê hôm nay 27/7: Giá cà phê trong nước dao động 95.300 - 96.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 26/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.200 đồng/kg, dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.000 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 95.800 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 95.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.100 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 95.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 26/7 (theo giờ Việt Nam) tăng - giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.615 – 3.818 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 2,25%, tương đương 88 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.818 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 313,80 US cent/lb, tăng 1,42% tương đương 4,4 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.