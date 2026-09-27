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Giá cà phê hôm nay 27/9: Giá cà phê trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Chủ Nhật, 01:30, 27/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 26/9 ghi nhận đà tăng đồng loạt trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi giá cà phê nội địa tăng 1.100 đồng/kg thì giá Robusta và Arabica thế giới cũng bứt phá mạnh mẽ.

Giá cà phê trong nước tăng 1.100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 26/9 tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.100 đồng/kg, dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.800 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với phiên liền trước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.600 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.100 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 93.600 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.000 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 93.000 đồng/kg.

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Giá cà phê hôm nay, tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.100 đồng/kg, dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Nếu Brazil đang tạo sức ép từ phía Arabica, thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới Việt Nam - quốc gia sản xuất Robusta chủ lực - khi vụ cà phê mới tại Tây Nguyên chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch.

Theo Conab, giá cà phê thế giới hiện chịu ảnh hưởng từ việc Brazil đưa lượng hàng lớn ra thị trường, trong khi vụ mới của Việt Nam sắp bắt đầu và sản lượng theo mùa của Colombia cũng có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm.

Đối với Robusta, tiến độ thu hoạch tại Việt Nam đặc biệt quan trọng. Việt Nam là một trong những trung tâm sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, vì vậy lượng cà phê thu hoạch và tốc độ đưa hàng ra thị trường trong những tháng tới có thể tác động đáng kể đến cán cân cung cầu.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 26/9 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.222 - 3.375 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 2,34%, tương đương 77 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.367 USD/tấn.

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Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 278,60 US cent/lb, tăng 1,18% tương đương 3,25 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Đồng USD suy yếu khiến các mặt hàng được định giá bằng USD, trong đó có cà phê, trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, sau thời gian giá cà phê chịu sức ép giảm, các quỹ đang duy trì vị thế bán có xu hướng mua lại hợp đồng để đóng vị thế, qua đó tạo thêm lực đẩy cho giá.

Tuy nhiên, đà tăng hiện tại chủ yếu phản ánh yếu tố tài chính và hoạt động giao dịch ngắn hạn, chưa cho thấy sự thay đổi rõ rệt về cán cân cung - cầu cà phê toàn cầu. Triển vọng nguồn cung dồi dào vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá, trong khi diễn biến của đồng USD và hoạt động của các quỹ đầu tư được dự báo tiếp tục chi phối thị trường trong ngắn hạn.

PV/VOV.VN
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