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Giá cà phê hôm nay 22/9: Giá cà phê trong nước cao nhất 93.800 đồng/kg

Thứ Ba, 08:45, 22/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 22/9 thu mua ở mức 93.800 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh.

Giá cà phê trong nước ổn định

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 22/9 tại khu vực Tây Nguyên ổn định, dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.800 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.600 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 93.600 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới sáng nay ngày 22/9 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 1,75%, tương đương giảm 59 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.307 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,46%, tương đương giảm 4,10 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 276.40 cent/lb.

Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng ngày 22/9, đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London có giá 3.366 USD/tấn đi ngang so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 9/2026 cũng đi ngang và có giá 271,95 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng ngày 22/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng giữ nguyên so với phiên giao dịch liền kề trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.000 đến 93.800 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 93.700 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 22 9 gia ca phe trong nuoc cao nhat 93.800 dong kg hinh anh 1

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 93.700 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 93.800 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê mang về gần 5 tỷ USD

Việt Nam thu về gần 5 tỷ USD tiền xuất khẩu cà phê. Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 126.400 tấn, giúp các doanh nghiệp trong nước thu về hơn 585 triệu USD. Số liệu này tăng 4% về lượng, nhưng giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường Italy, Nhật Bản, Đức… vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực này gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại đây.

gia ca phe hom nay 22 9 gia ca phe trong nuoc cao nhat 93.800 dong kg hinh anh 2

Ngoài ra, Cục Hải quan cũng nhận định, châu Âu vẫn là khu vực xuất khẩu trọng điểm của cây cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến tại khu vực này có sự phân hóa.

Bên cạnh các thị trường có mức tăng trưởng khả quan, một số thị trường quốc tế ghi nhận giảm nhập khẩu cà phê Việt Nam do nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm và lượng tồn kho vẫn ở mức cao. Dù lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng hơn 7%, thị trường vẫn thận trọng trước khả năng sản lượng niên vụ 2026-2027 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng do El Nino.

Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho.

Ánh Phương/VOV.VN
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