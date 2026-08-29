Giá cà phê hôm nay 29/8: Giá cà phê thế giới đi ngang

Cà phê ở Tây Nguyên ổn định

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê trong nước sáng 29/8 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.700 - 95.500 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 95.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 95.200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 96.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê có mức giao dịch thấp nhất trong toàn khu vực, hiện giao dịch ở mức 94.700.

Giá cà phê Robusta và Arabica đi ngang

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 29/8 (theo giờ Việt Nam) ổn định trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London London ổn định, hiện giao dịch ở mức 3.518 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 đi ngang, hiện giao dịch ở mức 341,90 US cent/lb.

Cà phê Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà xuất khẩu trong những tháng cuối năm khi nguồn hàng trong nước dồi dào hơn, trong khi sức mua tại các thị trường chủ lực chưa có dấu hiệu suy yếu. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) ước tính sản lượng cà phê xuất khẩu cả năm có thể tăng 8-10%.

Điểm đáng chú ý nằm ở giá bán. Khi nguồn cung cà phê trên thị trường quốc tế tăng lên, giá có khả năng chịu sức ép, khiến dư địa tăng trưởng kim ngạch không còn phụ thuộc nhiều vào sản lượng. Việc đáp ứng quy định EUDR, cùng với chuyển mạnh sang cà phê chế biến sâu, vì thế được xem là yếu tố quyết định khả năng nâng giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê trong nước chiều 28/8 tại khu vực Tây Nguyên giảm trung bình 1.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 94.700 - 95.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên chiều 28/8 dao động trong khoảng 94.700 - 95.500 đồng/kg

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 95.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Phiên giao dịch chiều 28/8, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 95.200 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 28/8. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mốc 96.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê có mức giao dịch thấp nhất trong toàn khu vực, hiện giao dịch ở mức 94.700.

Giá cà phê Robusta và Arabica đi ngang

Giá cà phê trên thị trường thế giới chiều 28/8 (theo giờ Việt Nam) ổn định trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London London ổn định, hiện giao dịch ở mức 3.518 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 đi ngang, hiện giao dịch ở mức 341,90 US cent/lb.

Trong báo cáo mới đây, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục tích cực. Khối lượng xuất khẩu cả năm dự kiến tăng khoảng 8 - 10% nhờ nguồn cung cải thiện và nhu cầu ổn định tại các thị trường lớn.

Tuy nhiên, giá cà phê thế giới có thể chịu áp lực giảm do nguồn cung toàn cầu gia tăng. Trong bối cảnh đó, các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn EUDR và cà phê chế biến sâu sẽ là động lực hỗ trợ trị giá xuất khẩu.