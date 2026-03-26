Giá cà phê hôm nay 26/3: Cà phê trong nước cao nhất 94.100 đồng/kg

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê hôm nay,, sáng 26/3 - theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 0,69%, tương đương tăng 25 USD/tấn so với phiên trước, giá bán ở mức 3.662 USD/tấn.

Cùng chiều tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 có mức 317,85 US cent/lb, tăng 3,53%, tương đương tăng 10,85 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 94.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, đầu phiên sáng thứ năm (26/3) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngang bằng giá so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 93.200 - 94.200 đồng/kg, giá bán trung bình 94.100 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 93.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 94.000 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Nông đang có mức 94.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng 500 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 25/3 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.200 - 94.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.200 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên liền trước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 94.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên liền trước. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 94.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 500 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 93.200 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

