Giá cà phê hôm nay 29/4: Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng
VOV.VN - Giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng.
Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng
Giá cà phê thế giới sáng nay 29/4 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 1,43%, tương đương tăng 52 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.681 USD/tấn.
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng tăng 0,76 %, tương đương tăng 2,30 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 306.40 cent/lb.
Giá cà phê trong nước cao nhất 87.000 đồng/kg
Giá cà phê trong nước hôm nay 29/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện dao động trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 87.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua với mức cao nhất là 87.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 87.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê mức giá 86.500 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabica tăng trở lại
Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 28/4 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều tăng trở lại trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.
Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,44%, tương đương 16 USD/tấn, giao dịch ở mức đang là 3.645 USD/tấn.
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 1,46%, tương đương 4,45 cent/lb, giao dịch ở mức 308,55 cent/lb.
Giá cà phê trong nước giảm 1.000 đồng/kg
Theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê trong nước cuối ngày 28/4 tại khu vực Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 87.000 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức giá 87.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 87.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 86.500 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg.