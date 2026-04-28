Giá cà phê hôm nay 29/4: Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê thế giới sáng nay 29/4 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 1,43%, tương đương tăng 52 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.681 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng tăng 0,76 %, tương đương tăng 2,30 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 306.40 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 29/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện dao động trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 87.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua với mức cao nhất là 87.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 87.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê mức giá 86.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng trở lại

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 28/4 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều tăng trở lại trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,44%, tương đương 16 USD/tấn, giao dịch ở mức đang là 3.645 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 1,46%, tương đương 4,45 cent/lb, giao dịch ở mức 308,55 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm 1.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê trong nước cuối ngày 28/4 tại khu vực Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 87.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức giá 87.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 87.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 86.500 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg.