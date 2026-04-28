Giá cà phê hôm nay 28/4: Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê trong nước ổn định

Theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê trong nước sáng 28/4 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.500 - 88.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 88.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 87.500 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới, sáng 28/4 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,46%, tương đương 54 USD/tấn, giao dịch ở mức đang là 3.629 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 1,83%, tương đương 5,7 cent/lb, giao dịch ở mức 304,1 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật, chiều ngày 27/4 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,23%, tương đương 9 USD/tấn, giao dịch ở mức đang là 3.683 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 2,06%, tương đương 6,55 cent/lb, giao dịch ở mức 294.9 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giao dịch ở mức 88.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước chiều ngày 27/4 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.500 - 88.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 88.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 87.500 đồng/kg.